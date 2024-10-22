Гарбузова паста з курячим філе: рецепт корисної осінньої страви швидкого приготування

Що потрібно для гарбузової пасти

Для того, щоб приготувати пасту з гарбуза, потрібні такі продукти:

гарбуз - 1 шт.

куряче філе - 1-2 шт.

помідори чері - 5-10 шт.

часник - 3 зубчики

твердий сир - 20-30 г

плавлений сир (або крем-сир) - 1-2 ст. л.

вершки - 250 г

вода (питна або кип'ячена) - 100 мл

сіль - до смаку

перець - до смаку

спеції - до смаку

Як готувати пасту з гарбуза

Ледь не головніше для приготування цієї пасти з гарбузом - правильно визначити пропорції продуктів. Тому найкраще обирати невеликий гарбуз та декілька маленьких філе. Але навіть якщо овочу виявилось забагато, його можна використати для ароматної випічки та осінніх напоїв.

Гарбуз потрібно вимити, почистити від шкірки, а потім нарізати на тонкі смужки за допомогою овочечистки. Тоді гарбуз буде гнучким та нагадувати спагеті. Втім, овоч можна нарізати і звичайним ножем.

Філе наріжте на невеликі шматочки та обсмажте до готовності зі спеціями. За бажанням курятину можна замінити на бекон, шинку або рибу. Коли філе буде готове, його потрібно перекласти в окремий посуд.

Почистьте часник, розчавіть його або подрібніть ножем. Помідори помите та розріжте навпіл. Обсмажте часник на пательні протягом декількох хвилин, а потім додайте помідори.

Після того, як помідори присмажаться, влийте теплі вершки. Їх неодмінно слід підігріти, щоб рідина не згорнулася від різкої зміни температури.

Викладіть в пательню гарбузову пасту, влийте воду та всипте спеції. Накрийте пательню кришкою та готуйте гарбуз до розм'якшення.

Після цього додайте до пасти обсмажене куряче філе та вершковий сир. Твердий сир натріть на маленькій терці, присипте ним страву. Перемішайте пасту перед подачею, за бажанням додавши миту петрушку, базилік або руколу.