Гарбузова каша за старовинним українським рецептом: готувати треба тільки так

Хоча рецепт і давній, його вирішили присмачити сухофруктами. Але це вже, як вам до смаку.

Інгредієнти:

Гарбуз - 1 кг

Пшоно - 0,75 склянки

Молоко - 1,5 склянки

Цукор - 1 столова ложка

Вершкове масло - 50 г

Чорнослив - 50 г, курага - 50 г, волоські горіхи - 20 г, мед

Сіль - 1 щіпка

Покрокове приготування

Залийте пшоно водою кілька разів, добряче промийте.

Зваріть гарбуз у молоці до повної готовності гарбуза. Перемеліть гарбуз у зручний для вас спосіб до однорідної кашки.

Додайте сіль і цукор.

Засипте пшоно в каструлю з гарбузом, перемішайте і зваріть до готовності (20-25 хвилин).

Додайте шматочок масла і за бажанням додайте кураги (чорносливу), меду, волоських горіхів.