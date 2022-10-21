Тыквенная каша по старинному украинскому рецепту: готовить нужно только так

Хотя рецепт и давний, его решили сдобрить сухофруктами. Но это уже как вам по вкусу.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг

Пшено – 0,75 стакана

Молоко – 1,5 стакана

Сахар – 1 столовая ложка

Сливочное масло – 50 г

Чернослив – 50 г, курага – 50 г, грецкие орехи – 20 г, мед

Соль – 1 щепотка

Пошаговое приготовление

Залейте пшено водой несколько раз, хорошо промойте.

Сварите тыкву в молоке до полной готовности тыквы. Перемелите тыкву удобным для вас способом до однородной кашицы.

Добавьте соль и сахар.

Засыпьте пшено в кастрюлю с тыквой, перемешайте и сварите до готовности (20-25 минут).

Добавьте кусочек масла и по желанию добавьте кураги (чернослива), меда, грецких орехов.