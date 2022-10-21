Тыквенная каша по старинному украинскому рецепту: готовить нужно только так

Тыквенную кашу можно готовить, как с пшеном, так и с рисом. Но именно пшенную готовили наши предки, и казаки варили кулиш именно из этой украинской крупы.
Рецептом молочной тыквенной каши поделились на канале Наші бесаги, авторы которого собирают аутентичные рецепты по всей Украине.
Хотя рецепт и давний, его решили сдобрить сухофруктами. Но это уже как вам по вкусу.
Залейте пшено водой несколько раз, хорошо промойте.
Сварите тыкву в молоке до полной готовности тыквы. Перемелите тыкву удобным для вас способом до однородной кашицы.
Добавьте соль и сахар.
Засыпьте пшено в кастрюлю с тыквой, перемешайте и сварите до готовности (20-25 минут).
Добавьте кусочек масла и по желанию добавьте кураги (чернослива), меда, грецких орехов.
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