Яблучний "Наполеон" з казковим кремом: готуємо найсмачніший пиріг

Яблучні пироги бувають різними, але чому б не порадувати себе і близьких справжнім яблучним Наполеоном. Його просочують казковим кремом "Пломбір", щоб досягти неймовірного смаку і найніжнішої текстури.

Дивіться нижче рецепт випічки в матеріалі Styler.

Інгредієнти на форму розміром 30 см в діаметрі:

200 г сметани (20%)

2 жовтки

1 ст. л. оцту

800 г борошна

2 упаковки маргарину (по 250 г)

700 г очищених яблук

400 мл води

100 г цукру

100 мл молока

100 г кукурудзяного крохмалю

350 г цукру

4 яйця

2 ч. л. ванілі

650 мл молока

40 г вершкового масла

250 мл жирних вершків

2 ст. л. цукрової пудри

Покрокове приготування

Для коржів змішайте жирну сметану з жовтками і оцтом.

У глибоку миску просійте борошно і натріть туди ж на терці холодний маргарин. Перетріть маргарин з борошном в крихту.

Зробіть по центру крихти виїмку і влийте туди сметану, змішану з жовтками та оцтом. Замісіть тісто руками. Зберіть його в приплюснуту кулю і покладіть в пакет. Поставте в холодильник на 8 годин.

Дістаньте тісто і розріжте на 8 рівних частин. Притрусіть поверхню борошном і розкатайте корж, виріжте.

Випечіть кожний корж, попередньо проколовши вилкою.

Випікайте протягом 10-20 хвилин в духовці при температурі 180 градусів.

Наріжте очищені яблука тонкими скибочками.

Приготуйте сироп з води та цукру. Додайте нарізані яблука в сироп і відваріть до м'якості (2-3 хвилини).