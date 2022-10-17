Яблучний "Наполеон" з казковим кремом: готуємо найсмачніший пиріг
Яблучні пироги бувають різними, але чому б не порадувати себе і близьких справжнім яблучним Наполеоном. Його просочують казковим кремом "Пломбір", щоб досягти неймовірного смаку і найніжнішої текстури.
Дивіться нижче рецепт випічки в матеріалі Styler.
Інгредієнти на форму розміром 30 см в діаметрі:
- 200 г сметани (20%)
- 2 жовтки
- 1 ст. л. оцту
- 800 г борошна
- 2 упаковки маргарину (по 250 г)
- 700 г очищених яблук
- 400 мл води
- 100 г цукру
- 100 мл молока
- 100 г кукурудзяного крохмалю
- 350 г цукру
- 4 яйця
- 2 ч. л. ванілі
- 650 мл молока
- 40 г вершкового масла
- 250 мл жирних вершків
- 2 ст. л. цукрової пудри
Покрокове приготування
Для коржів змішайте жирну сметану з жовтками і оцтом.
У глибоку миску просійте борошно і натріть туди ж на терці холодний маргарин. Перетріть маргарин з борошном в крихту.
Зробіть по центру крихти виїмку і влийте туди сметану, змішану з жовтками та оцтом. Замісіть тісто руками. Зберіть його в приплюснуту кулю і покладіть в пакет. Поставте в холодильник на 8 годин.
Дістаньте тісто і розріжте на 8 рівних частин. Притрусіть поверхню борошном і розкатайте корж, виріжте.
Випечіть кожний корж, попередньо проколовши вилкою.
Випікайте протягом 10-20 хвилин в духовці при температурі 180 градусів.
Наріжте очищені яблука тонкими скибочками.
Приготуйте сироп з води та цукру. Додайте нарізані яблука в сироп і відваріть до м'якості (2-3 хвилини).
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