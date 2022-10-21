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Гарбузова каша за старовинним українським рецептом: готувати треба тільки так

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П'ятниця 21 жовтня 2022 13:40
Гарбузова каша за старовинним українським рецептом: готувати треба тільки так Колаж РБК-Україна: Гарбузова каша за старовинним українським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Гарбузову кашу можна готувати, як з пшоном, так і з рисом. Але саме пшоняну готували наші предки, та й козаки варили куліш саме з цієї української крупи.

Рецептом молочної гарбузової каші поділилися на каналі Наші бесаги, автори якого збирають автентичні рецепти по всій Україні.

Хоча рецепт і давній, його вирішили присмачити сухофруктами. Але це вже, як вам до смаку.

Інгредієнти:

  • Гарбуз - 1 кг
  • Пшоно - 0,75 склянки
  • Молоко - 1,5 склянки
  • Цукор - 1 столова ложка
  • Вершкове масло - 50 г
  • Чорнослив - 50 г, курага - 50 г, волоські горіхи - 20 г, мед
  • Сіль - 1 щіпка

Покрокове приготування

Залийте пшоно водою кілька разів, добряче промийте.

Зваріть гарбуз у молоці до повної готовності гарбуза. Перемеліть гарбуз у зручний для вас спосіб до однорідної кашки.

Додайте сіль і цукор.

Засипте пшоно в каструлю з гарбузом, перемішайте і зваріть до готовності (20-25 хвилин).

Додайте шматочок масла і за бажанням додайте кураги (чорносливу), меду, волоських горіхів.

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