Гарбузова каша за старовинним українським рецептом: готувати треба тільки так
Гарбузову кашу можна готувати, як з пшоном, так і з рисом. Але саме пшоняну готували наші предки, та й козаки варили куліш саме з цієї української крупи.
Рецептом молочної гарбузової каші поділилися на каналі Наші бесаги, автори якого збирають автентичні рецепти по всій Україні.
Хоча рецепт і давній, його вирішили присмачити сухофруктами. Але це вже, як вам до смаку.
Інгредієнти:
- Гарбуз - 1 кг
- Пшоно - 0,75 склянки
- Молоко - 1,5 склянки
- Цукор - 1 столова ложка
- Вершкове масло - 50 г
- Чорнослив - 50 г, курага - 50 г, волоські горіхи - 20 г, мед
- Сіль - 1 щіпка
Покрокове приготування
Залийте пшоно водою кілька разів, добряче промийте.
Зваріть гарбуз у молоці до повної готовності гарбуза. Перемеліть гарбуз у зручний для вас спосіб до однорідної кашки.
Додайте сіль і цукор.
Засипте пшоно в каструлю з гарбузом, перемішайте і зваріть до готовності (20-25 хвилин).
Додайте шматочок масла і за бажанням додайте кураги (чорносливу), меду, волоських горіхів.
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