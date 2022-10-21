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Тыквенная каша по старинному украинскому рецепту: готовить нужно только так

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 13:40
Тыквенная каша по старинному украинскому рецепту: готовить нужно только так Коллаж РБК-Украина: Тыквенная каша по старинному украинскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Тыквенную кашу можно готовить, как с пшеном, так и с рисом. Но именно пшенную готовили наши предки, и казаки варили кулиш именно из этой украинской крупы.

Рецептом молочной тыквенной каши поделились на канале Наші бесаги, авторы которого собирают аутентичные рецепты по всей Украине.

Хотя рецепт и давний, его решили сдобрить сухофруктами. Но это уже как вам по вкусу.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг
  • Пшено – 0,75 стакана
  • Молоко – 1,5 стакана
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Чернослив – 50 г, курага – 50 г, грецкие орехи – 20 г, мед
  • Соль – 1 щепотка

Пошаговое приготовление

Залейте пшено водой несколько раз, хорошо промойте.

Сварите тыкву в молоке до полной готовности тыквы. Перемелите тыкву удобным для вас способом до однородной кашицы.

Добавьте соль и сахар.

Засыпьте пшено в кастрюлю с тыквой, перемешайте и сварите до готовности (20-25 минут).

Добавьте кусочек масла и по желанию добавьте кураги (чернослива), меда, грецких орехов.

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