Цей дешевий аптечний засіб назавжди вижене щурів з вашого гаража чи підвалу

Щури в гаражі або підвалі - справжнє лихо. Більшість людей використовує отруту, пастки або ультразвук, але фахівці радять звернути увагу на простий аптечний засіб.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Express розповідає про простий та ефективний спосіб відлякати щурів.
Для виготовлення суміші вам знадобиться:
Ці компоненти змішайте у великій мисці, після чого змочіть у розчині ганчірки. Просочені шматки тканини розкладіть у місцях, де найчастіше з’являються гризуни.
У міру висихання тканини потрібно змочувати повторно, щоби ефект не зникав. Після обробки обов’язково добре провітріть приміщення, адже нашатир має різкий запах.
Ще один варіант - перелити суміш у пульверизатор і розпилити по кутках кімнати. Найбільше уваги приділяйте місцям, де видно сліди щурів або ушкодження.
Нашатир ефективний, але потребує обережного використання. Вдихання його парів шкідливе як для людей, так і для домашніх тварин. Після обробки кімнати варто закрити її на кілька годин і нікого не впускати, поки запах не вивітриться. Тому такий спосіб підходить переважно для нежитлових або технічних приміщень.
У простішому варіанті можна просто облити периметр кімнати нашатирем. Але навіть тоді варто уникати контакту зі шкірою та очима. Перед роботою надіньте рукавички і добре провітрюйте простір після процедури.
Жоден засіб не допоможе, якщо в приміщенні залишаються джерела їжі. Не можна зберігати харчові відходи у відкритому доступі - це привертає гризунів знову. Крім розпилення аміаку, важливо закрити всі щілини, через які можуть пробиратися шкідники.
Найчастіше щури вилазять через невеликі отвори в підлозі або стінах, де видно сліди зубів чи послід. Такі місця слід зацементувати або щільно закрити. Регулярне прибирання та перевірка приміщення допоможуть тримати щурів подалі. Поєднання нашатирю і профілактичних дій дає найкращий результат.
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