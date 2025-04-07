Цей дешевий аптечний засіб назавжди вижене щурів з вашого гаража чи підвалу

Народний засіб проти щурів

Для виготовлення суміші вам знадобиться:

2 склянки нашатирного спирту

1 склянка води

1 столова ложка рідкого засобу для прання.

Ці компоненти змішайте у великій мисці, після чого змочіть у розчині ганчірки. Просочені шматки тканини розкладіть у місцях, де найчастіше з’являються гризуни.

У міру висихання тканини потрібно змочувати повторно, щоби ефект не зникав. Після обробки обов’язково добре провітріть приміщення, адже нашатир має різкий запах.

Ще один варіант - перелити суміш у пульверизатор і розпилити по кутках кімнати. Найбільше уваги приділяйте місцям, де видно сліди щурів або ушкодження.

Запобіжні заходи із нашатирем

Нашатир ефективний, але потребує обережного використання. Вдихання його парів шкідливе як для людей, так і для домашніх тварин. Після обробки кімнати варто закрити її на кілька годин і нікого не впускати, поки запах не вивітриться. Тому такий спосіб підходить переважно для нежитлових або технічних приміщень.

У простішому варіанті можна просто облити периметр кімнати нашатирем. Але навіть тоді варто уникати контакту зі шкірою та очима. Перед роботою надіньте рукавички і добре провітрюйте простір після процедури.

Щури можуть накоїти багато лиха у гаражі або сараї (фото: Pixabay.com)

Як не допустити повернення щурів

Жоден засіб не допоможе, якщо в приміщенні залишаються джерела їжі. Не можна зберігати харчові відходи у відкритому доступі - це привертає гризунів знову. Крім розпилення аміаку, важливо закрити всі щілини, через які можуть пробиратися шкідники.

Найчастіше щури вилазять через невеликі отвори в підлозі або стінах, де видно сліди зубів чи послід. Такі місця слід зацементувати або щільно закрити. Регулярне прибирання та перевірка приміщення допоможуть тримати щурів подалі. Поєднання нашатирю і профілактичних дій дає найкращий результат.