Это дешевое аптечное средство навсегда выгонит крыс из вашего гаража или подвала

Народное средство против крыс

Для изготовления смеси вам понадобится:

2 стакана нашатырного спирта

1 стакан воды

1 столовая ложка жидкого средства для стирки.

Эти компоненты смешайте в большой миске, после чего смочите в растворе тряпки. Пропитанные куски ткани разложите в местах, где чаще всего появляются грызуны.

По мере высыхания ткани нужно смачивать повторно, чтобы эффект не исчезал. После обработки обязательно хорошо проветрите помещение, ведь нашатырь имеет резкий запах.

Еще один вариант - перелить смесь в пульверизатор и распылить по углам комнаты. Больше всего внимания уделяйте местам, где видны следы крыс или повреждения.

Меры предосторожности с нашатырем

Нашатырь эффективен, но требует осторожного использования. Вдыхание его паров вредно как для людей, так и для домашних животных. После обработки комнаты стоит закрыть ее на несколько часов и никого не впускать, пока запах не выветрится. Поэтому такой способ подходит преимущественно для нежилых или технических помещений.

В более простом варианте можно просто облить периметр комнаты нашатырем. Но даже тогда стоит избегать контакта с кожей и глазами. Перед работой наденьте перчатки и хорошо проветривайте пространство после процедуры.

Крысы могут натворить много бед в гараже или сарае (фото: Pixabay.com)

Как не допустить возвращения крыс

Ни одно средство не поможет, если в помещении остаются источники пищи. Нельзя хранить пищевые отходы в открытом доступе - это привлекает грызунов снова. Кроме распыления аммиака, важно закрыть все щели, через которые могут пробираться вредители.

Чаще всего крысы вылезают через небольшие отверстия в полу или стенах, где видны следы зубов или помет. Такие места следует зацементировать или плотно закрыть. Регулярная уборка и проверка помещения помогут держать крыс подальше. Сочетание нашатыря и профилактических действий дает наилучший результат.