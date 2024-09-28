9 домашніх способів позбутися тарганів

Таргани - поширені шкідники, які можуть з'явитися в кожній оселі. Причин безліч - від нечастого прибирання та немитого посуду до ремонту у сусідів. Але існують домашні способи позбутися тарганів.

Посипати поверхні борною кислотою та цукром

Борна кислота ефективна проти тарганів, оскільки вона повільно висушує екзоскелет комах, впливає на їхню травну систему і врешті-решт знищує їх. Водночас цукор приваблює тарганів, тож сприяю поїданню комахами отрути.

Борну кислоту рекомендують змішати з цукром у пропорції 3:1, а потім нанести саморобний засіб від тарганів на місця, де ви помітили шкідників, або на улюблені локації тарганів - під раковинами, за побутовими приладами та в темних кутках.

Зробити кульки з тіста та борної кислоти

З борною кислотою також можна зробити "тістові кульки", додавши цукор та борошно. Змішайте однакові кількості трьох інгредієнтів, та сформуйте, щоб вийшли кульки діаметром близько 2-3 см.

Покладіть їх там, де ви бачили тарганів; вони з'їдять їх і загинуть. Однак будьте обережні, оскільки дуже важливо, щоб домашні тварини та діти не мали доступу до тістових кульок.

Розпилити спрей з олією м'яти

Олія м'яти - один з найвідоміших засобів для боротьби зі шкідниками, тому не дивно, що цей приємний аромат, також ефективний у боротьбі з тарганами.

Найкращий варіант - зробити домашній спрей від тарганів, змішавши 15 крапель олії м'яти, з 300 мл води та обприскати сумішшю заражені ділянки.

Однак слід бути обережними, використовуючи цей метод біля домашніх тварин, оскільки олія м'яти може бути шкідливою для котів і собак.

Розпилити воду з мийним засобом

Якщо ви знаєте, як почистити килим або вивести плями від кави з улюбленої тканини, то, можливо, ви вже знаєте про силу мила для посуду. Однак воно також допомагає боротьбі з тарганами.

Змішайте 4 столові ложки засобу для миття посуду з 1 л води і розпиліть його там, де ви помітили активність

Розсипати діатомову землю

Ще один високоефективний спосіб знищення тарганів - розсипати діатомову землю в місцях, де ви їх бачили, або поблизу місць, де вони можуть проникнути у вашу оселю.

Цю речовину отримують зі скам'янілих решток мікроскопічних водних організмів, і хоча вона нетоксична для людини, вона ефективно вбиває тарганів, зневоднюючи їх.

Діатомову землю можна змішати в рівній пропорції з какао-порошком та борошном, щоб зробити її привабливою для цих шкідників, або змішати діатомову землю з водою і використовувати її у вигляді спрею.

Діатомову землю радять повторно наносити раз на тиждень протягом цілого місяця, використовуючи згідно з рекомендаціями на упакуванні.

Розсипати соду

Харчова сода - дешевий та ефективний спосіб позбутися тарганів. Чудова приманка від тарганів, яку можна зробити - це нарізати кубиками жменю цибулі і посипати її содою. Запах цибулі приваблює тарганів, а сода знищує тарганів.

Зробити пастку з кавовою гущею

Ви також можете використовувати залишки кавової гущі для відлякування тарганів - але не так, як ви очікували спочатку. Тарганів приваблює аромат меленої кави, а це означає, що вона може стати ідеальною пасткою.

Спочатку покладіть кавову гущу в маленькі паперові стаканчики. Потім поставте ці стаканчики в банки, наповнені водою, а потім поставте банки біля стін або плінтусів, де ви бачили тарганів. Аромат заманить шкідників у пастку, звідки вони не зможуть втекти, тож наступного дня ви зможете викинути вміст.

Вимити поверхні з лимоном

Лимони мають природні антипатогенні властивості, які відлякують тарганів. Рекомендують змішати 2-3 столові ложки лимонного соку з кількома літрами води, а потім вимити розчином проблемні місця.

Посипати поверхні спеціями

Каєнський перець, часник та сушену цибулю можна використати, щоб приготувати ідеальну суміш для відлякування тарганів. Посипте цією сумішшю всі місця, де можуть з'явитися таргани. Таргани не витримують запаху цих спецій і уникатимуть усіх місць, посипаних ними.