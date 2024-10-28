З гантелями та штангою: 6 кращих вправ для збільшення сили плечей

Регулярні тренування з навантаженнями можуть допомогти розвинути м'язи рук та плечей. Правильні вправи допоможуть збільшити силу плечей та їх стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джим Ментус розповів, що крім гарного вигляду, міцність плечей допомагає підвищити поставу та запобігти травмам. З віком ризик проблем із плечима зростає, але вправи можуть допомогти зберегти м’язи сильними та здоровими та полегшити повсякденну діяльність.

Крім того, м’язисті плечі можуть значно вплинути на повсякденне життя.

Підйом гантелей стоячи

Тримайте пару гантелей на висоті плечей долонями до плечей.

Підіймайте їх над головою, обертаючи руками так, щоб долоні "дивилися" в протилежну сторону.

Опустіть гантелі назад у початкове положення.

Підйом гантелей стоячи (фото: eatthis.com)

Бічні підняття

Встаньте з гантелями в кожній руці. Тримайте руки прямими і піднімайте гантелі на висоту плечей.

Бічні підняття (фото: eatthis.com)

Опускання на лавці

Покладіть руки на лавку, витягнувши ноги перед собою.

Зігніть лікті й опустіть тіло, поки лікті не досягнуть 90 градусів.

Підніміться назад у вихідне положення і повторіть рух знову.

Опускання на лавці (фото: eatthis.com)

Вправа "супермен"

Ляжте обличчям вниз на землю, витягнувши руки перед собою. Підніміть руки і ноги якомога вище, не піднімаючи грудей і попереку.

Зведіть лікті в сторони та підтягніть руки до плечей.

Вправа "супермен" (фото: eatthis.com)

Вертикальний ряд

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, взявшись руками за штангу.

Підніміть штангу до підборіддя, тримаючи лікті високо.

Підйом штанги (фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Встаньте прямо з гантелями в кожній руці, спираючись на плечі долонями вперед.

Злегка зігніть коліна, тримаючи корпус рівним.

Випряміть ноги і підніміть руки над головою, доки руки не будуть повністю витягнуті.

Жим гантелей (фото: eatthis.com)