С гантелями и штангой: 6 лучших упражнений для увеличения силы плеч
Регулярные тренировки с нагрузками могут помочь развить мышцы рук и плеч. Правильные упражнения помогут увеличить силу плеч и их стойкость.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Джим Ментус рассказал, что кроме хорошего вида, прочность плеч помогает повысить осанку и предотвратить травмы. С возрастом риск проблем с плечами растет, но упражнения могут помочь сохранить мышцы сильными и здоровыми и облегчить повседневную деятельность.
Кроме того, мускулистые плечи могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь.
Подъем гантелей стоя
Держите пару гантелей на высоте плеч ладонями к плечам.
Поднимайте их над головой, вращая руками так, чтобы ладони "смотрели" в противоположную сторону.
Опустите гантели обратно в исходное положение.
Подъем гантелей стоя (фото: eatthis.com)
Боковые поднятия
Встаньте с гантелями в каждой руке. Держите руки прямыми, и поднимайте гантели на высоту плеч.
Боковые поднятия (фото: eatthis.com)
Опускание на скамейке
Положите руки на скамейку, вытянув ноги перед собой.
Согните локти и опустите тело, пока локти не достигнут 90 градусов.
Поднимитесь назад в исходное положение и повторите движение снова.
Опускание на скамейке (фото: eatthis.com)
Упражнение "супермен"
Лягте лицом вниз на землю, вытянув руки перед собой. Поднимите руки и ноги как можно выше, не поднимая груди и поясницы.
Сведите локти в стороны и подтяните руки к плечам.
Упражнение "супермен" (фото: eatthis.com)
Вертикальный ряд
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, взявшись руками за штангу.
Поднимите штангу к подбородку, держа локти высоко.
Подъем штанги (фото: eatthis.com)
Жим гантелей
Встаньте прямо с гантелями в каждой руке, опираясь на плечи ладонями вперед.
Слегка согните колени, держа корпус ровным.
Выпрямите ноги и поднимите руки над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.
Жим гантелей (фото: eatthis.com)
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