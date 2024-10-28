С гантелями и штангой: 6 лучших упражнений для увеличения силы плеч

Регулярные тренировки с нагрузками могут помочь развить мышцы рук и плеч. Правильные упражнения помогут увеличить силу плеч и их стойкость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джим Ментус рассказал, что кроме хорошего вида, прочность плеч помогает повысить осанку и предотвратить травмы. С возрастом риск проблем с плечами растет, но упражнения могут помочь сохранить мышцы сильными и здоровыми и облегчить повседневную деятельность.

Кроме того, мускулистые плечи могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь.

Подъем гантелей стоя

Держите пару гантелей на высоте плеч ладонями к плечам.

Поднимайте их над головой, вращая руками так, чтобы ладони "смотрели" в противоположную сторону.

Опустите гантели обратно в исходное положение.

Подъем гантелей стоя (фото: eatthis.com)

Боковые поднятия

Встаньте с гантелями в каждой руке. Держите руки прямыми, и поднимайте гантели на высоту плеч.

Боковые поднятия (фото: eatthis.com)

Опускание на скамейке

Положите руки на скамейку, вытянув ноги перед собой.

Согните локти и опустите тело, пока локти не достигнут 90 градусов.

Поднимитесь назад в исходное положение и повторите движение снова.

Опускание на скамейке (фото: eatthis.com)

Упражнение "супермен"

Лягте лицом вниз на землю, вытянув руки перед собой. Поднимите руки и ноги как можно выше, не поднимая груди и поясницы.

Сведите локти в стороны и подтяните руки к плечам.

Упражнение "супермен" (фото: eatthis.com)

Вертикальный ряд

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, взявшись руками за штангу.

Поднимите штангу к подбородку, держа локти высоко.

Подъем штанги (фото: eatthis.com)

Жим гантелей

Встаньте прямо с гантелями в каждой руке, опираясь на плечи ладонями вперед.

Слегка согните колени, держа корпус ровным.

Выпрямите ноги и поднимите руки над головой, пока руки не будут полностью вытянуты.

Жим гантелей (фото: eatthis.com)