Ганьба! Укрзализниця угодила в новый скандал (фото)

Укрзализныця снова оскандалилась. В этот раз на перевозчика пожаловались жители Киевской области. Все дело в ужасающем состоянии вокзала на станции "Роток", что неподалеку от Белой Церкви (между Фастовом и Мироновкой).

В Facebook-паблике города появились снимки "уставшего" вокзала, который очень давно просит ремонта. Но у руководства Укрзализныци, видимо, не доходят до этого руки. Один из пассажиров пишет, что вокзал уже долгое время закрыт, что причиняет сильные неудобства местным жителям.

"Укрзализныця - Позор для Украины, Станция Роток - Позор для Белой Церкви в настоящее время. Ранее ходили электропоезда Роток-Киев, Киев-Роток. Был открыт зал ожидания, пассажиры могли купить билеты и ждать поезда. Но это было раньше до правления министра Омеляна и согласия руководства Белой Церкви", - сказано в сообщении.

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Местные жители надеются, что новое руководство пойдет на встречу жителям Белой Церкви и восстановят разрушающийся вокзал.

Укрзализныця угодила в скандал (фото: facebook.com)

Пользователи сети в комментариях также высказывают сожаление и надеются, что некогда оживленная станция будет восстановлена.

"Очень жаль... Мы всегда ездили к бабушке через станцию Роток. Там еще было кафе и киоск с газетами и разными игрушками. И зал ожидания. И людей всегда было много. Нашей власти легче разрушить, чем сохранить", - написала одна из комментаторов.

"Они киевские вокзалы в порядок привести не могут, что там говорить о регионах..." - уверен подписчик.

"Вокзал правда был хороший. Всегда можно было спокойно сесть в электричку", - пишет юзер.