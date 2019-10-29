Ганьба! Укрзалізниця потрапила в новий скандал (фото)

Укрзалізниця знову оскандалилася. Цього разу на перевізника поскаржилися мешканці Київської області. Вся справа в жахливому стані вокзалу на станції "Роток", що неподалік від Білої Церкви (між Фастовом і Миронівкою).

В Facebook-пабліку міста з'явилися знімки "втомленого" вокзалу, який дуже давно просить ремонту. Але у керівництва Укрзалізниці, мабуть, не доходять до цього руки. Один з пасажирів пише, що вокзал вже довгий час закритий, що заподіює сильні незручності місцевим жителям.

"Укрзалізниця - Ганьба для України, Станція Роток - Ганьба для Білої Церкви в даний час. Раніше ходили електропоїзди Роток-Київ, Київ-Роток. Був відкритий зал очікування, пасажири могли купити квитки і чекати поїзда. Але це було раніше до правління міністра Омеляна і згоди керівництва Білої Церкви", - сказано в повідомленні.

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Місцеві жителі сподіваються, що нове керівництво піде на зустріч жителям Білої Церкви і відновить зруйнований вокзал.

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com)

Користувачі мережі у коментарях також висловлюють жаль і сподіваються, що колись жвава станція буде відновлена.

"Дуже шкода... Ми завжди їздили до бабусі через станцію Роток. Там ще було кафе і кіоск з газетами і різними іграшками. І зал очікування. І людей завжди було багато. Нашій владі легше знищити, ніж зберегти", - написала одна з коментаторів.

"Вони київські вокзали в порядок привести не можуть, що там говорити про регіони..." - впевнений користувач.

"Вокзал правда був хороший. Завжди можна було спокійно сісти в електричку", - пише юзер.