Gamescom 2025: Україна представить свої ігри на найбільшій виставці Європи

Павільйон працюватиме з 19 по 24 серпня і розміститься в бізнес-зоні виставки (B2B). Це вже третій рік поспіль, коли в України буде власний простір на Gamescom.

Хто і навіщо бере участь

Організаторами української присутності знову виступають VG Entertainment, Games Gathering і GDBAY. Незважаючи на повномасштабну війну та економічні складнощі, український сектор розробки ігор продовжує розвиватися, а участь у Gamescom - спосіб продемонструвати стійкість і професіоналізм індустрії.

Участь у павільйоні відкриває можливості для:

презентації ігор і сервісів широкій міжнародній аудиторії

зустрічей із видавцями, інвесторами та лідерами галузі

укладення партнерств і розширення присутності на ринку

підтримки української індустрії на глобальному рівні.

У рамках павільйону передбачено індивідуальні стенди, переговорні кімнати та брендовані матеріали.

Минулого року участь взяли понад 40 українських студій. У 2025-му організатори сподіваються на ще масштабніше представництво.