Gamescom 2025: Украина представит свои игры на крупнейшей выставке Европы

Павильон будет работать с 19 по 24 августа и разместится в бизнес-зоне выставки (B2B). Это уже третий год подряд, когда у Украины будет собственное пространство на Gamescom.

Кто и зачем участвует

Организаторами украинского присутствия снова выступают VG Entertainment, Games Gathering и GDBAY. Несмотря на полномасштабную войну и экономические сложности, украинский сектор разработки игр продолжает развиваться, а участие в Gamescom - способ продемонстрировать стойкость и профессионализм индустрии.

Участие в павильоне открывает возможности для:

презентации игр и сервисов широкой международной аудитории

встреч с издателями, инвесторами и лидерами отрасли

заключения партнерств и расширения присутствия на рынке

поддержки украинской индустрии на глобальном уровне.

В рамках павильона предусмотрены индивидуальные стенды, переговорные комнаты и брендированные материалы.

В прошлом году участие приняли более 40 украинских студий. В 2025-м организаторы надеются на еще более масштабное представительство.