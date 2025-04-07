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Gamescom 2025: Украина представит свои игры на крупнейшей выставке Европы

Понедельник 07 апреля 2025 13:20
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Gamescom 2025: Украина представит свои игры на крупнейшей выставке Европы Украина вернется на Gamescom 2025 с собственным павильоном (фото: EGW-News)
Автор: Павел Колесник

Украинская игровая индустрия снова заявит о себе на мировой арене. На выставке Gamescom 2025 в Кельне откроется павильон “Games from Ukraine”. Это участие в крупнейшем гейминг-ивенте Европы даст украинским разработчикам шанс представить свои проекты и сервисы международному сообществу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про киберспорт и игровую индустрию EGW-News.

Павильон будет работать с 19 по 24 августа и разместится в бизнес-зоне выставки (B2B). Это уже третий год подряд, когда у Украины будет собственное пространство на Gamescom.

Кто и зачем участвует

Организаторами украинского присутствия снова выступают VG Entertainment, Games Gathering и GDBAY. Несмотря на полномасштабную войну и экономические сложности, украинский сектор разработки игр продолжает развиваться, а участие в Gamescom - способ продемонстрировать стойкость и профессионализм индустрии.

Участие в павильоне открывает возможности для:

  • презентации игр и сервисов широкой международной аудитории
  • встреч с издателями, инвесторами и лидерами отрасли
  • заключения партнерств и расширения присутствия на рынке
  • поддержки украинской индустрии на глобальном уровне.

В рамках павильона предусмотрены индивидуальные стенды, переговорные комнаты и брендированные материалы.

В прошлом году участие приняли более 40 украинских студий. В 2025-м организаторы надеются на еще более масштабное представительство.

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