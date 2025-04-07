Gamescom 2025: Украина представит свои игры на крупнейшей выставке Европы
Украинская игровая индустрия снова заявит о себе на мировой арене. На выставке Gamescom 2025 в Кельне откроется павильон “Games from Ukraine”. Это участие в крупнейшем гейминг-ивенте Европы даст украинским разработчикам шанс представить свои проекты и сервисы международному сообществу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про киберспорт и игровую индустрию EGW-News.
Павильон будет работать с 19 по 24 августа и разместится в бизнес-зоне выставки (B2B). Это уже третий год подряд, когда у Украины будет собственное пространство на Gamescom.
Кто и зачем участвует
Организаторами украинского присутствия снова выступают VG Entertainment, Games Gathering и GDBAY. Несмотря на полномасштабную войну и экономические сложности, украинский сектор разработки игр продолжает развиваться, а участие в Gamescom - способ продемонстрировать стойкость и профессионализм индустрии.
Участие в павильоне открывает возможности для:
- презентации игр и сервисов широкой международной аудитории
- встреч с издателями, инвесторами и лидерами отрасли
- заключения партнерств и расширения присутствия на рынке
- поддержки украинской индустрии на глобальном уровне.
В рамках павильона предусмотрены индивидуальные стенды, переговорные комнаты и брендированные материалы.
В прошлом году участие приняли более 40 украинских студий. В 2025-м организаторы надеются на еще более масштабное представительство.
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