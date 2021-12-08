Как галстук может навредить здоровью мужчины: пережимает сосуды и собирает бактерии

Ученые из Германии провели исследование, которое показало, что галстук может пережимать сосуды и тормозить поступление крови в мозг

В эксперименте приняли участие 30 мужчин – 15 носили галстук, 15 нет.

Впоследствии у всех сделали замеры мозга, причем у первых дважды – до ношения галстука, и после.

Однако, анализы показали, у тех, кто галстук носил, количество крови, что поступало в мозг, уменьшилось на 7,5%. Однако этот показатель на функционирование здорового организма фактически не влияет. Это может повлиять на тех, у кого уже есть проблемы с сосудами или кровообращением, на курильщиков и гипертоников.

Также галстук может навредить зрению и собирает бактерии

А еще ученые обратили внимание, что галстуки редко стирают.

Кроме того, на них собираются болезнетворные бактерии, которые могут угрожать здоровью легких, желудка и кожи.