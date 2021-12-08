Як краватка може нашкодити здоров'ю чоловіка: перетискає судини та збирає бактерії

Краватка є неодмінним атрибутом на будь-яких офіційних зустрічах. Однак, мало хто знає, що її треба носити правильно, адже можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Так, лікарі радять відмовитись від краваток, повідомляє Insider.
Вчені з Німеччини провели дослідження, яке показало, що краватка може перетискати судини й гальмувати надходження крові до мозку
У експерименті взяли участь 30 чоловіків – 15 носили краватку, 15 ні.
Згодом у всіх зробили заміри мозку, причому у перших двічі – до носіння краватки, та після.
Однак, аналізи показали, у тих, хто краватку носив, кількість крові, що надходило у мозок, зменшилася на 7,5%. Однак цей показник на функціонування здорового організму фактично не впливає. Це може вплинути на тих, хто вже має проблеми з судинами чи кровообігом, на курців та гіпертоніків.
Також краватка може нашкодити зору і збирає бактерії
А ще науковці звернули увагу, що краватки рідко перуть.
Окрім того, на них збираються хвороботворчі бактерії, які можуть загрожувати здоров'ю легень, шлунку та шкіри.
Раніше ми повідомляли, чому джинси одного розміру завжди різні.
Також ми писали, чому підлогу не можна мити старою футболкою чи рушником.