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Як краватка може нашкодити здоров'ю чоловіка: перетискає судини та збирає бактерії

Автор: Тетяна Самарук

Краватка є неодмінним атрибутом на будь-яких офіційних зустрічах. Однак, мало хто знає, що її треба носити правильно, адже можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Так, лікарі радять відмовитись від краваток, повідомляє Insider.

Вчені з Німеччини провели дослідження, яке показало, що краватка може перетискати судини й гальмувати надходження крові до мозку

У експерименті взяли участь 30 чоловіків – 15 носили краватку, 15 ні.

Згодом у всіх зробили заміри мозку, причому у перших двічі – до носіння краватки, та після.

Однак, аналізи показали, у тих, хто краватку носив, кількість крові, що надходило у мозок, зменшилася на 7,5%. Однак цей показник на функціонування здорового організму фактично не впливає. Це може вплинути на тих, хто вже має проблеми з судинами чи кровообігом, на курців та гіпертоніків.

Також краватка може нашкодити зору і збирає бактерії

А ще науковці звернули увагу, що краватки рідко перуть.

Окрім того, на них збираються хвороботворчі бактерії, які можуть загрожувати здоров'ю легень, шлунку та шкіри.

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