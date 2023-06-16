Гальмує старіння та покращує шкіру. Цей "напій молодості" необхідно пити після 50 років

Які напої хороші для зволоження організму

Якщо проста вода вам набридла, непогано буде приправити її лимонним соком і, якщо є, листям м'яти. Таким чином можна приготувати цілий глечик і поставити його на ніч у холодильник. Вранці почніть день зі склянки такого освіжаючого "лимонаду".

У вас миттєво запуститься процес травлення. У холодні дні в теплу воду можна додати лимон, відмовившись від м'яти, що охолоджує.

Ще один спосіб пити більше води - це використовувати інші домашні ароматизовані води, наприклад з огірком, м'ятою або базиліком. Хорошим дуетом для ароматизованої води також буде апельсин або грейпфрут і гілочка розмарину або апельсин з паличкою кориці.

У воду також можна додати полуницю чи інші солодкі фрукти. Просто роздавіть або змішайте кілька стиглих плодів, додайте їх у глечик із прохолодною водою та поставте в холодильник, щоб аромати змішалися.

До речі, ви також отримаєте красиву шкіру - полуниця покращує тон обличчя, зволожує, освітлює і живить її завдяки цукрам, що містяться в ній.

Напій молодості цілий рік

Ще один незаслужено забутий напій, а до речі, ще й омолоджуючий і зміцнюючий - це каркаде. Це квіти гібіскусу темно-рожевого апетитного кольору. Виглядає він настільки добре, що його питимуть і діти, сплутавши його з іншими барвистими напоями. Однак, у нього безумовно більше переваг, ніж у штучно забарвлених газованих напоїв.

Крім того, у квітці каркаде міститься багато органічних кислот: лимонної, яблучної, винної, від 15 до навіть 30%.

Яблучна кислота має антибактеріальні та протизапальні властивості, а лимонна кислота сприяє вирівнюванню тону шкіри та зміцненню судин.

Квітки гібіскуса також гальмують процеси старіння шкіри і покращують її текстуру, розгладжуючи зморшки. Напій містить велику кількість флавоноїдів - антиоксидантів, які допомагають підтримувати правильний кров'яний тиск та рівень цукру. Також сприяє очищенню організму - має легку сечогінну дію, завдяки чому допомагає зняти набряки.

Як приготувати напій з каркаде?

Інгредієнти:

30 г сушених квіток гібіскусу

400 мл окропу

1,5 літра води

кілька кубиків льоду

0,5 лимона

200 г цукру (можна і менше, якщо не любите солодке)

листя м'яти для подачі (за бажанням)

Спосіб приготування:

Залийте квітки гібіскусу окропом і залиште на півгодини. Потім процідіть, додайте в настій холодну воду, лимонний сік і, якщо хочете, цукор.

Ретельно перемішайте і за потреби додайте цукор. Додайте кубики льоду в глечик. Подавайте зі свіжим листям м'яти.