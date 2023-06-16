Тормозит старение и улучшает кожу. Этот "напиток молодости" необходимо пить после 50 лет

Какие напитки хороши для увлажнения организма

Если простая вода вам надоела, неплохо будет приправить ее лимонным соком и, если есть, листьями мяты. Таким образом можно приготовить целый кувшин и поставить его на ночь в холодильник. Утром начните день со стакана такого освежающего "лимонада".

У вас мгновенно запустится процесс пищеварения. В холодные дни в теплую воду можно добавить лимон, отказавшись от охлаждающей мяты.

Еще один способ пить больше воды - это использовать другие домашние ароматизированные воды, например, с огурцом, мятой или базиликом. Хорошим дуэтом для такой ароматизированной воды также будет апельсин или грейпфрут и веточка розмарина или апельсин с палочкой корицы.

В воду также можно добавить клубнику или другие сладкие фрукты. Просто раздавите или смешайте несколько спелых плодов, добавьте их в кувшин с прохладной водой и поставьте в холодильник, чтобы ароматы смешались.

Кстати, вы также приобретете красивую кожу - клубника улучшает тон лица, увлажняет, осветляет и питает ее благодаря содержащимся в ней сахарам.

Напиток молодости круглый год

Еще один незаслуженно забытый напиток, а кстати еще и омолаживающий и укрепляющий – это каркаде. Это цветы гибискуса темно-розового аппетитного цвета. Выглядит он настолько хорошо, что его будут пить и дети, спутав его с другими красочными напитками. Тем не менее, у этого определенно больше преимуществ, чем у искусственно окрашенных газированных напитков.

Кроме того, в цветке каркаде содержится много органических кислот: лимонной, яблочной, винной, от 15 до даже 30%.

Яблочная кислота обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а лимонная кислота способствует выравниванию тона кожи и укреплению сосудов.

Цветки гибискуса также тормозят процессы старения кожи и улучшают ее текстуру, разглаживая морщины. Напиток содержит большое количество флавоноидов - антиоксидантов, помогающих поддерживать правильное кровяное давление и уровень сахара. Также способствует очищению организма – обладает легким мочегонным действием, благодаря чему помогает снять отеки.

Как приготовить напиток из каркаде?

Ингредиенты:

30 г сушеных цветков гибискуса

400 мл кипятка

1,5 литра воды

несколько кубиков льда

0,5 лимона

200 г сахара (можно и меньше, если не любите сладкое)

листья мяты для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

Залейте цветки гибискуса кипятком и оставьте на полчаса. Потом процедите, добавьте в настой холодную воду, лимонный сок и, если хотите, сахар.

Тщательно перемешайте и при необходимости добавьте сахар. Добавьте кубики льда в кувшин. Подавайте со свежими листьями мяты.