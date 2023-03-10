Галкин показал дочь в вышиванке и веночке: украинцы благодарят, у россиян истерика (фото)
Российский юморист и шоумен Максим Галкин поздравил женщин с Международным женским днем, опубликовав фото дочери в вышиванке и веночке. В комментариях собралось немало обиженных россиян, которые, как всегда, всем недовольны.
Фотографиями телеведущий поделился на своей странице в Instagram.
Реакция россиян и украинцев
8 марта на странице комика Максима Галкина появилось фото дочери Лизы в веночке из подсолнухов и напоминающей вышитую кофточку. Девочка сидит к камере боком, поэтому разглядеть узор довольно затруднительно.
"С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!" - подписал фото юморист.
Дочь Максима Галкина Лиза в веночке и вышиванке (фото: instagram.com/maxgalkinru)
В комментариях не обошлось без обиженных россиян, обвиняющих Галкина в измене.
- Детей, так зачем трогать?! Много же не поймут! Или нет святого ничего!
- Максик,тебя уже поздравили с 8 марта?
- Настоящая русская красавица!
- Максик из трусов выпрыгивает, чтобы о нем не забыли.
- Продажаные, и своих детей учите этому! Нет прощения вам!!!
Однако количество украинских комментариев однозначно превысило. Люди благодарят артиста за поддержку и пишут, как сильно хотят вернуться домой. Многие комментаторы писали о том, что именно такие подсолнухи растут летом Херсонской области.
Позиция Галкина по поводу войны России в Украине
24 февраля Максим Галкин опубликовал пост в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.
Скриншот
Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.
22 апреля 2022 объявил о том, что часть денег, которые будут заработаны из концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.
Скриншот
В конце концов, Максим Галкин уехал из России вместе с женой и детьми, а Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.
Ранее мы рассказывали, что сказал Галкин по поводу страшного обстрела Днепра.
Читайте также, как юморист выкрикнул "Слава Украине" во время концерта в Дубай.