Галкин показал дочь в вышиванке и веночке: украинцы благодарят, у россиян истерика (фото)

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поздравил женщин с Международным женским днем, опубликовав фото дочери в вышиванке и веночке. В комментариях собралось немало обиженных россиян, которые, как всегда, всем недовольны.

Фотографиями телеведущий поделился на своей странице в Instagram .

Реакция россиян и украинцев

8 марта на странице комика Максима Галкина появилось фото дочери Лизы в веночке из подсолнухов и напоминающей вышитую кофточку. Девочка сидит к камере боком, поэтому разглядеть узор довольно затруднительно.

"С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!" - подписал фото юморист.

Дочь Максима Галкина Лиза в веночке и вышиванке (фото: instagram.com/maxgalkinru)

В комментариях не обошлось без обиженных россиян, обвиняющих Галкина в измене.

Детей, так зачем трогать?! Много же не поймут! Или нет святого ничего!

Максик,тебя уже поздравили с 8 марта?

Настоящая русская красавица!

Максик из трусов выпрыгивает, чтобы о нем не забыли.

Продажаные, и своих детей учите этому! Нет прощения вам!!!

Однако количество украинских комментариев однозначно превысило. Люди благодарят артиста за поддержку и пишут, как сильно хотят вернуться домой. Многие комментаторы писали о том, что именно такие подсолнухи растут летом Херсонской области.

Позиция Галкина по поводу войны России в Украине

24 февраля Максим Галкин опубликовал пост в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.

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Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.

22 апреля 2022 объявил о том, что часть денег, которые будут заработаны из концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.

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В конце концов, Максим Галкин уехал из России вместе с женой и детьми, а Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.