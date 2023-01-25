Галицька господиня розкрила рецепт популярного пляцка. Цей казковий смак вразить кожного

Набридло на кожне свято випікати один і той же торт? Пропонуємо вам спробувати дивовижний галицький пляцок "Калинова сопілка" із ніжних жовтково-білкових коржів. Свою назву десерт отримав від однойменної народної казки не дарма - адже смак цього пляцка справді казковий.
Рецептом "Калинової сопілки" поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.
Рецепт пляцка "Калинова сопілка"
"Калинова сопілка" - ніжний пляцок із легкою вишневою кислинкою. Такий десерт точно вразить гурманів своїм смаком, а ще сподобається яскравим виглядом. Адже крем у ньому насиченого вишневого кольору, що контрастує із жовтими коржами й білим зефіром.
Інгредієнти:
Жовткова частина
3 жовтки
50 г цукру
25 мл води
50 г борошна
15 г картопляного крохмалю
7 г розпушувача
Білкова частина:
3 білки
75 г цукру
40 г картопляного крохмалю
10 мл 9% оцту
30 мл рафінованої олії
Крім того: 1 ст.л. какао
Для крему:
700 мл 20% сметани
100 г цукру
2 пачки желе "вишня" по 90 г
15 г швидкорозчинного желатину
200 мл води
150 г зефіру в шоколаді
ВАЖЛИВО! Усі пропорції вказані на один корж, а для цього пляцка потрібно два таких коржі.
Як приготувати:
Розпочніть приготування із жовткової частини. З'єднайте жовтки, цукор і воду. Збивайте міксером протягом 4 хвилин до пухкої світлої маси.
Просійте борошно, крохмаль і розпушувача та додайте до жовткової маси. Перемішайте до однорідності.
Вистеліть форму для випікання пергаментом і вилийте у неї тісто. Розрівняйте його лопаткою.
Далі збийте три білки у пухку масу. Поступово введіть цукор, не припиняючи при цьому збивання. За кілька хвилин після розчинення цукру додайте крохмаль, олію та оцет. Перемішайте лопаткою.
Через ситечко рівномірно посипте жовткове тісто тонким шаром какао.