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Галицька господиня розкрила рецепт популярного пляцка. Цей казковий смак вразить кожного

Ось так виглядає у розрізі пляцок "Калинова сопілка" (скриншот)
Автор: Василина Копитко

Набридло на кожне свято випікати один і той же торт? Пропонуємо вам спробувати дивовижний галицький пляцок "Калинова сопілка" із ніжних жовтково-білкових коржів. Свою назву десерт отримав від однойменної народної казки не дарма - адже смак цього пляцка справді казковий.

Рецептом "Калинової сопілки" поділилась відома галицька господиня та авторка 35 кулінарних книг Леся Кравецька у себе на YouTube.

Рецепт пляцка "Калинова сопілка"

"Калинова сопілка" - ніжний пляцок із легкою вишневою кислинкою. Такий десерт точно вразить гурманів своїм смаком, а ще сподобається яскравим виглядом. Адже крем у ньому насиченого вишневого кольору, що контрастує із жовтими коржами й білим зефіром.

Інгредієнти:

Жовткова частина

  • 3 жовтки
  • 50 г цукру
  • 25 мл води
  • 50 г борошна
  • 15 г картопляного крохмалю
  • 7 г розпушувача

Білкова частина:

  • 3 білки
  • 75 г цукру
  • 40 г картопляного крохмалю
  • 10 мл 9% оцту
  • 30 мл рафінованої олії

Крім того: 1 ст.л. какао

Для крему:

  • 700 мл 20% сметани
  • 100 г цукру
  • 2 пачки желе "вишня" по 90 г
  • 15 г швидкорозчинного желатину
  • 200 мл води
  • 150 г зефіру в шоколаді

ВАЖЛИВО! Усі пропорції вказані на один корж, а для цього пляцка потрібно два таких коржі.

Як приготувати:

  1. Розпочніть приготування із жовткової частини. З'єднайте жовтки, цукор і воду. Збивайте міксером протягом 4 хвилин до пухкої світлої маси.
  2. Просійте борошно, крохмаль і розпушувача та додайте до жовткової маси. Перемішайте до однорідності.
  3. Вистеліть форму для випікання пергаментом і вилийте у неї тісто. Розрівняйте його лопаткою.
  4. Далі збийте три білки у пухку масу. Поступово введіть цукор, не припиняючи при цьому збивання. За кілька хвилин після розчинення цукру додайте крохмаль, олію та оцет. Перемішайте лопаткою.
  5. Через ситечко рівномірно посипте жовткове тісто тонким шаром какао.
  6. Лопаткою акуратно розрівняйте білкову масу поверх какао.
  7. Випікайте приблизно 20 хвилин за температури 180 градусів. Так само приготуйте і другий корж.
  8. Для крему сполучіть воду кімнатної температури, 2 пачки желе "вишня" й желатин. Перемішайте і залиште на 10 хв. Далі нагрівайте на помірному вогні, поки речовини не розчиняться у воді.
  9. Сметану із цукром збийте у пухку масу. Додайте желейну масу, що почала застигати і збивайте протягом 1 хв. до однорідності.
  10. У форму викладіть один корж, білковою частиною вгору. Далі - розмажте половину крему і рівномірно розкладіть нарізаний кубиками зефір. Злегка втисніть його у крем.
  11. Зверху викладіть решту крему і накрийте другим коржем білковою частиною вниз. Зверху змастіть залишками крему.
  12. Накрийте форму харчовою плівкою та залиште у холодильнику на 4-5 годин.

Раніше ми ділились рецептом мандаринового пирога, який легко приготувати на пательні.

Читайте також про те, як приготувати домашній зефір, який вразить смаком.

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