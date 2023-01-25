Галицкая хозяйка раскрыла рецепт популярного пляцка. Этот сказочный вкус поразит каждого

Надоело на каждый праздник выпекать один и тот же торт? Предлагаем вам попробовать удивительный галицкий пляцок "Калинова сопілка" из нежных желточно-белковых коржей. Свое название десерт получил от одноименной народной сказки не зря - ведь вкус этого пляцка действительно сказочный.
Рецептом "Калинової сопілки" поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.
Рецепт пляцка "Калинова сопілка"
"Калинова сопілка" - нежный пляцок с легкой вишневой кислинкой. Такой десерт поразит гурманов своим вкусом, а еще понравится ярким видом. Ведь крем в нем насыщенного вишневого цвета контрастирует с желтыми коржами и белым зефиром.
Ингредиенты:
Желточная часть
3 желтка
50 г сахара
25 мл воды
50 г муки
15 г картофельного крахмала
7 г разрыхлителя
Белковая часть:
3 белка
75 г сахара
40 г картофельного крахмала
10 мл 9% уксуса
30 мл рафинированного масла
Кроме того: 1 ст.л. какао
Для крема:
700 мл 20% сметаны
100 г сахара
2 пачки желе "вишня" по 90 г
15 г быстрорастворимого желатина
200 мл воды
150 г зефира в шоколаде
ВАЖНО! Все пропорции указаны на один корж, а для этого пляцка требуется два таких коржа.
Как приготовить:
Начните приготовление из желточной части. Соедините желтки, сахар и воду. Взбивайте миксером в течение 4 минут до рыхлой светлой массы.
Просейте муку, крахмал и разрыхлитель и добавьте в желточную массу. Перемешайте до однородности.
Выстелите форму для выпекания пергаментом и вылейте в нее тесто. Разровняйте его лопаткой.
Далее взбейте три белка в рыхлую массу. Постепенно введите сахар, не прекращая при этом взбивание. Через несколько минут после растворения сахара добавьте крахмал, растительное масло и уксус. Перемешайте лопаткой.
Через ситечко равномерно посыпьте желточное тесто тонким слоем какао.