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Галицкая хозяйка раскрыла рецепт популярного пляцка. Этот сказочный вкус поразит каждого

Вот так выглядит в разрезе пляцок "Калинова сопілка" (скриншот)
Автор: Василина Копытко

Надоело на каждый праздник выпекать один и тот же торт? Предлагаем вам попробовать удивительный галицкий пляцок "Калинова сопілка" из нежных желточно-белковых коржей. Свое название десерт получил от одноименной народной сказки не зря - ведь вкус этого пляцка действительно сказочный.

Рецептом "Калинової сопілки" поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.

Рецепт пляцка "Калинова сопілка"

"Калинова сопілка" - нежный пляцок с легкой вишневой кислинкой. Такой десерт поразит гурманов своим вкусом, а еще понравится ярким видом. Ведь крем в нем насыщенного вишневого цвета контрастирует с желтыми коржами и белым зефиром.

Ингредиенты:

Желточная часть

  • 3 желтка
  • 50 г сахара
  • 25 мл воды
  • 50 г муки
  • 15 г картофельного крахмала
  • 7 г разрыхлителя

Белковая часть:

  • 3 белка
  • 75 г сахара
  • 40 г картофельного крахмала
  • 10 мл 9% уксуса
  • 30 мл рафинированного масла

Кроме того: 1 ст.л. какао

Для крема:

  • 700 мл 20% сметаны
  • 100 г сахара
  • 2 пачки желе "вишня" по 90 г
  • 15 г быстрорастворимого желатина
  • 200 мл воды
  • 150 г зефира в шоколаде

ВАЖНО! Все пропорции указаны на один корж, а для этого пляцка требуется два таких коржа.

Как приготовить:

  1. Начните приготовление из желточной части. Соедините желтки, сахар и воду. Взбивайте миксером в течение 4 минут до рыхлой светлой массы.
  2. Просейте муку, крахмал и разрыхлитель и добавьте в желточную массу. Перемешайте до однородности.
  3. Выстелите форму для выпекания пергаментом и вылейте в нее тесто. Разровняйте его лопаткой.
  4. Далее взбейте три белка в рыхлую массу. Постепенно введите сахар, не прекращая при этом взбивание. Через несколько минут после растворения сахара добавьте крахмал, растительное масло и уксус. Перемешайте лопаткой.
  5. Через ситечко равномерно посыпьте желточное тесто тонким слоем какао.
  6. Лопаткой аккуратно разровняйте белковую массу поверх какао.
  7. Выпекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Так же приготовьте и второй корж.
  8. Для крема соедините воду комнатной температуры, 2 пачки желе "вишня" и желатин. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем нагревайте на умеренном огне, пока вещества не растворятся в воде.
  9. Сметану с сахаром взбейте в рыхлую массу. Добавьте охлажденную желейную массу и взбивайте в течение 1 мин. к однородности.
  10. В форму выложите один корж, белковой частью вверх. Далее - размажьте половину крема и равномерно разложите нарезанный кубиками зефир. Слегка вдавите его в крем.
  11. Сверху выложите оставшийся крем и накройте вторым коржом белковой частью вниз. Сверху смажьте остатками крема.
  12. Накройте форму пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 4-5 часов.

Раньше мы делились рецептом мандаринового пирога, который легко приготовить на сковороде.

Читайте также о том, как приготовить домашний зефир, который поразит вкусом.

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