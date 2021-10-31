"Галина була моїм другом, розумієте?": Болдуін звернувся до людей після вбивства українки
63-річний Алек Болдуін, який після смерті оператора-Українки Галини Хатчінс страждає від переслідувань, не витримав і емоційно звернувся до людей. Дружина Болдуїна і мати його шістьох дітей Хіларія теж не стримувалася.
Відео опублікував ресурс TMZ.
Таке спонтанне бліц-інтерв'ю сталося в Манчестері, коли за Болдуїном і його сім'єю йшов натовп журналістів і місцевих жителів. Незважаючи на ситуацію і загострення емоцій Алек тримав себе в руках, а ось його дружина Хіларія була дуже роздратована.
Болдуін каже, що підтримує зв'язок з чоловіком Галини та їхнім 9-річним сином, адже вони із загиблою були друзями.
"Галина була моїм другом. Другом, розумієте? У той день, коли я прибув до Санта-Фе, щоб почати зйомки, я запросив її на вечерю з режисером. Ми були дуже, дуже добре згуртованою командою, яка знімала фільм разом, а потім сталася ця жахлива подія, - висловився Болдуін.
Актор також додав, що виступає за більш жорсткі обмеження до використання зброї на зйомках. Але коментувати хід розслідування не має права.
Відео: Болдуін емоційно звернувся до журналістів (TMZ)
Фото: Алек Болдуін і його сім'я страждають від переслідувань (TMZ)
Що сталося на фатальних зйомках
21 жовтня, на зйомках вестерну "Іржа" в штаті Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуін випадково поранив з реквізитної зброї двох людей.
42-річна операторка Галина Гатчинс померла в лікарні під час операції на шлунку, а 48-річний режисер-сценарист Джоуел Соуз отримав поранення в плече. Зараз його життю нічого не загрожує.
Фото: Алек Болдуін відразу після трагедії (twitter.com/thenewmexican)
Зброя виявилася заряджена одним бойовим патроном, який розірвався в стовбурі і осколками поранив людей. Реквізит в руки актора потрапив від асистента режисера, якому в свою чергу його видав фахівець зі зброї.
Розслідування смерті Галини триває.
Що відомо про Галину Хатчінс
Галина Хатчінс (у дівоцтві Андрусевич) народилася в Житомирській області в 1979 році, трохи помандрувала по колишньому Союзу з батьком-військовим, але потім повернулася до Києва, де отримала журналістську освіту.
Вона займалася документалістикою в Британії в якості журналіста-розслідувача. Пізніше перебралася в США, де в 2015-му закінчила Американський інститут кіно, після чого зайнялася постановкою художніх фільмів.
У 2013-му У Галини і її чоловіка Метью народився син Андрос. 21 жовтня 2021-го Галина трагічно загинула в Нью-Мексико на зйомках фільму "Іржа".
Фото: Загибла Галина Хатчінс (instagram.com/halynahutchins)
Раніше ми писали, що чоловік загиблої Галини Хатчінс опублікував останні зворушливі знімки з нею.