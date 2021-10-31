"Галина була моїм другом, розумієте?": Болдуін звернувся до людей після вбивства українки

63-річний Алек Болдуін, який після смерті оператора-Українки Галини Хатчінс страждає від переслідувань, не витримав і емоційно звернувся до людей. Дружина Болдуїна і мати його шістьох дітей Хіларія теж не стримувалася.

Таке спонтанне бліц-інтерв'ю сталося в Манчестері, коли за Болдуїном і його сім'єю йшов натовп журналістів і місцевих жителів. Незважаючи на ситуацію і загострення емоцій Алек тримав себе в руках, а ось його дружина Хіларія була дуже роздратована.

Болдуін каже, що підтримує зв'язок з чоловіком Галини та їхнім 9-річним сином, адже вони із загиблою були друзями.

"Галина була моїм другом. Другом, розумієте? У той день, коли я прибув до Санта-Фе, щоб почати зйомки, я запросив її на вечерю з режисером. Ми були дуже, дуже добре згуртованою командою, яка знімала фільм разом, а потім сталася ця жахлива подія, - висловився Болдуін.

Актор також додав, що виступає за більш жорсткі обмеження до використання зброї на зйомках. Але коментувати хід розслідування не має права.

Відео: Болдуін емоційно звернувся до журналістів (TMZ)

Фото: Алек Болдуін і його сім'я страждають від переслідувань (TMZ)

Що сталося на фатальних зйомках

21 жовтня, на зйомках вестерну "Іржа" в штаті Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуін випадково поранив з реквізитної зброї двох людей.

42-річна операторка Галина Гатчинс померла в лікарні під час операції на шлунку, а 48-річний режисер-сценарист Джоуел Соуз отримав поранення в плече. Зараз його життю нічого не загрожує.

Фото: Алек Болдуін відразу після трагедії (twitter.com/thenewmexican)

Зброя виявилася заряджена одним бойовим патроном, який розірвався в стовбурі і осколками поранив людей. Реквізит в руки актора потрапив від асистента режисера, якому в свою чергу його видав фахівець зі зброї.

Розслідування смерті Галини триває.

Що відомо про Галину Хатчінс

Галина Хатчінс (у дівоцтві Андрусевич) народилася в Житомирській області в 1979 році, трохи помандрувала по колишньому Союзу з батьком-військовим, але потім повернулася до Києва, де отримала журналістську освіту.

Вона займалася документалістикою в Британії в якості журналіста-розслідувача. Пізніше перебралася в США, де в 2015-му закінчила Американський інститут кіно, після чого зайнялася постановкою художніх фільмів.

У 2013-му У Галини і її чоловіка Метью народився син Андрос. 21 жовтня 2021-го Галина трагічно загинула в Нью-Мексико на зйомках фільму "Іржа".

Фото: Загибла Галина Хатчінс (instagram.com/halynahutchins)