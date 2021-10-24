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"Мы скучаем": муж погибшей от пистолета Болдуина украинки растрогал новыми снимками

Новина українською →
США, Воскресенье 24 октября 2021 13:02
"Мы скучаем": муж погибшей от пистолета Болдуина украинки растрогал новыми снимками Коллаж РБК-Украина: Галина Гатчинс погибла на съемках
Автор: Светлана Мащенко

Муж погибшей украинки-оператора 42-летней Галины Гатчинс, которую во время съемок застрелил Алек Болдуин, поделился трогательными семейными снимками. Мэтью не верит, что любимой жены больше нет с ним и их сыном Андросом.

Трогательные кадры Мэтью Гатчинс разместил на личной Instagram-странице.

"Мы скучаем по тебе Галина", - написал мужчина.

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Фото: Галина Гатчинс с семьей (instagram.com/mhutchins777)

Что произошло в тот роковой день

В четверг, 21 октября, на съемках вестерна "Ржавчина", которые проходили в штате Нью-Мексико, США, на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе Алек Болдуин случайно ранил из реквизитного оружия двоих людей.

Оператор-постановщик Галина Гатчинс умерла в больнице во время операции на желудке, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуел Соуз получил ранение в плечо. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не знал. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера, который в свою очередь также доверился специалисту по оружию, который должен был проверять реквизит.

Пока что никому обвинения предъявлены не были, расследование продолжается.

Что известно о Галине Гатчинс

Галина - из семьи военных. Она жила и училась в Киеве, а потом продолжила свою карьеру и жизненный путь на Западе. Сначала в Британии, где занималась документалистикой в качестве журналиста-расследователя, а затем - в США.

В 2013-м Галина и ее супруг Мэтью стали родителями, в семьее родился мальчик, которого назвали Андросом.

В 2015-м девушка Галина Американский институт кино, после чего занялась постановкой художественных фильмов.

21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" Галина погибла из-за пистолета, оказавшегося в руках голливудской звезды Алека Болдуина.

Ранее мы писали, что Алек Болдуин сделал первое заявление после гибели Галины Гатчинс на съемках фильма.

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