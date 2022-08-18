Без Гагаріна і Пушкіна: як змінилися назви вулиць України після 24 лютого (карта)
Героїв Маріуполя, Миру, Бандери, Героїв України, Петлюри, Стуса - це назви, які найчастіше дають вулицям, провулкам, проспектам України після 24 лютого.
Про це свідчать дані інтерактивної карти, складеної командою проєкту ЛУН Місто.
Як зараз називають вулиці в Україні.
Найчастіше вулиці у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Івано-Франківську, а також у містах, містечках, селах країни сьогодні називають на честь українського астронавта Леоніда Каденюка. Його імʼя дають при перейменуванні вулиць радянського космонавта Гагаріна.
Основні тенденції у найменуванні вулиць:
- називати на честь міст героїв та полеглих героїв російсько-української війни
- на честь місцевих видатних діячів
- повертати історичні назви
- давати назви, що характеризують місцевість, її ландшафт чи рослинність - Вишнева, Затишна, Калинова, Садова, Яблунева.
Нові популярні назви вулиць в Україні
Зʼявилася в Україні і вулиця, названа імʼям Бориса Джонсона. Вона розташована у Новомосковську, перетинається з вулицею Волонтерською.
"Загалом на противагу радянській практиці зараз у рази менше назв-штампів, які повторювали у всіх регіонах. Нові топоніми частіше відображають історію місцевості", - кажуть автори проєкту.
Скриншот карти дерусифікації вулиць
Серед старих радянських назв трійка найповторюваніших - Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна. Гагаріних більше ніж Пушкіних у півтора раза.
Поки що багато вулиць та провулків Лермонтова, Суворова, Толстого, 8 березня.
Старі популярні назви вулиць в Україні
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