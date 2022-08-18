Без Гагаріна і Пушкіна: як змінилися назви вулиць України після 24 лютого (карта)

Героїв Маріуполя, Миру, Бандери, Героїв України, Петлюри, Стуса - це назви, які найчастіше дають вулицям, провулкам, проспектам України після 24 лютого.

Про це свідчать дані інтерактивної карти , складеної командою проєкту ЛУН Місто.

Як зараз називають вулиці в Україні.

Найчастіше вулиці у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Івано-Франківську, а також у містах, містечках, селах країни сьогодні називають на честь українського астронавта Леоніда Каденюка. Його імʼя дають при перейменуванні вулиць радянського космонавта Гагаріна.

Основні тенденції у найменуванні вулиць:

називати на честь міст героїв та полеглих героїв російсько-української війни

на честь місцевих видатних діячів

повертати історичні назви

давати назви, що характеризують місцевість, її ландшафт чи рослинність - Вишнева, Затишна, Калинова, Садова, Яблунева.

Нові популярні назви вулиць в Україні

Зʼявилася в Україні і вулиця, названа імʼям Бориса Джонсона. Вона розташована у Новомосковську, перетинається з вулицею Волонтерською.

"Загалом на противагу радянській практиці зараз у рази менше назв-штампів, які повторювали у всіх регіонах. Нові топоніми частіше відображають історію місцевості", - кажуть автори проєкту.

Скриншот карти дерусифікації вулиць

Серед старих радянських назв трійка найповторюваніших - Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна. Гагаріних більше ніж Пушкіних у півтора раза.

Поки що багато вулиць та провулків Лермонтова, Суворова, Толстого, 8 березня.

Старі популярні назви вулиць в Україні