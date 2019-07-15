Гады донимают украинцев: под Житомиром из-за укусов гадюк госпитализированы два человека

Фото: коллаж РБК-Украина

Змеи укусили мужчин в Овручском и Коростенском районах

Под Житомиром два человека попали в больницы из-за укусов змей. Инциденты произошли 12 и 13 июля в Овручском и Коростенском районах области. В обоих случаях пострадали мужчины, которых укусили гадюки. Об этом 15 июля сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА.

В первом случае житель села Рокитное 1972 года рождения был доставлен в реанимационное отделение Овручской центральной райбольницы - мужчины укусила змея за левое предплечье во время сбора ягод в лесу.

"Пострадавший находится в терапевтическом отделении больницы. Состояние его здоровья удовлетворительное", - рассказали в управлении.

На следующий день из-за укуса гадюки на собственном огороде в больницу попал 37-летний житель села Михайловка. Змея укусила его за ногу.

Мужчина находится в хирургическом отделении. В Коростенской РГА проинформировали, что его состояние здоровья также удовлетворительное.

Отметим, что с начала 2019-го от укусов змей в Житомирской области пострадали уже 10 человек.

Иллюстративное фото: Змея (из открытых источников)

Главный специалист управления Николай Минчук рассказал, что укус гадюки чреват серьезными последствиями, поэтому никогда не следует относиться пренебрежительно к таким случаям.

"Встретить пресмыкающихся можно в лесу, в поле и даже на собственном огороде. Если вы отправляетесь в местность, где могут быть змеи, надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани и высокие ботинки", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно руководительница Минздрава Уляна Супрун подробно рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также она развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать.

Как сообщалось ранее, на Прикарпатье мальчик попал в реанимацию из-за укуса змеи. Этот случай стал уже 13-м в области с начала года.