Не треба гадати: Комаровський зробив важливе попередження про удари і вивихи

Комаровський про вивихи, розтягнення і удари (Колаж РБК-Україна)

Комаровський розповів, що батьки повинні зробити при травмі у дитини

Доктор Комаровський розповів, як надати першу допомогу дитині при ударах, розтягненнях, вивихах і переломах. Він пояснив, як батьки повинні діяти в критичній ситуації.

Комаровський зауважив, що забій, розтягнення, вивих, перелом – це все конкретні діагнози і навіть кваліфікований лікар не завжди може відрізнити одне від іншого. Він попередив батьків, що не треба ворожити і самостійно діагностувати і при таких ситуаціях краще спочатку припускати найгірше.

Він назвав чотири основних принципи першої допомоги при ударах, вивихах, розтягненнях і переломах:

Спокій

Холод

Іммобілізація

Піднесене положення

Також він пояснив, що якщо пов'язка була накладена безпосередньо після травми, набряк тканин в пошкодженому місці може наростати ще деякий час. Від цього пов'язка стає тугою і порушує кровообіг в пошкодженій кінцівці. Про це потрібно завжди пам'ятати і за необхідності послабити накладену пов'язку.

Доктор Комаровський пояснив, як допомогти дитині при травмі (РБК-Україна)

Крім того, Комаровський пояснив, що будь-яка травма – це біль, який можна зняти універсальними способами.

Обмеження фізичних навантажень

Відволікаючі позитивні емоції

Знеболюючі засоби

З знеболюючих засобів до огляду дитини лікарем він порекомендував використовувати парацетамол або ібупрофен.

Перша допомога при переломах (YouTube/Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвінчав міф про популярний препарат.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський розповів батькам, що робити, якщо у дитини пішла кров з носа.