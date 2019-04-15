ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нужно ли подрезать уздечку языка: совет доктора Комаровского

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 14:43
Нужно ли подрезать уздечку языка: совет доктора Комаровского
Комаровский рассказал, нужно ли подрезать уздечку языка (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал советы родителям, стоит ли проводить ребенку операцию

Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли подрезать ребенку уздечку языка по совету стоматолога. На своей Instagram-странице педиатр посоветовал, стоит ли следовать предписаниям врача, а также рассказал об операции.

Родители 9-месячной девочки обратились за советом к доктору Комаровскому. Они спрашивают, необходимо ли ребенку подрезать уздечку и что будет, если этого не делать.

По мнению известного педиатра, короткая уздечка языка может привести к возникновению двух групп проблем:

Проблема №1 связана с сосанием (короткая уздечка делает его затруднительным)

Такая проблема выявляется в раннем возрасте и тогда педиатр может дать совет провести операцию. Но для девятимесячного ребенка в этом случае вмешательство уж не требуется.

Нужно ли подрезать уздечку языка: совет доктора Комаровского

Комаровский рассказал, нужно ли подрезать уздечку языка (фото: pixabay.com)

Проблема №2 связана с речью, точнее с тем, что при короткой уздечке языка возникают сложности с произношением определенных звуков.

В этом случае совет подрезать уздечку может дать логопед. А врачи-стоматологи не имеют к этому вопросу никакого отношения. И для ребенка до трех лет вопрос проблемы с речью пока еще не стоит.

"Сама же операция проводится, как правило, под местной анестезией либо с помощью специальных ножниц, либо посредством лазера", - пишет Комаровский.

Нужно ли подрезать уздечку языка: совет доктора Комаровского

Комаровский рассказал, нужно ли подрезать уздечку языка (фото: pixabay.com)

Ранее доктор Комаровский ответил на очень важный вопрос о том, стоит ли будить ребенка с температурой 39-40 градусов, чтобы дать ему жаропонижающее. 

К слову, педиатр рассказал, почему у детей появляется ячмень и фурункулы, и к каким средствам стоит прибегнуть при лечении этой детской болезни.

Напомним, Комаровский рассказал о правильной профилактике гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

Комаровский развенчал популярные мифы про плавание Икота у детей: Комаровский рассказал, как быстро оказать первую помощь
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Евгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь