Гадания на день Святого Николая: эти способы помогут вам узнать свою судьбу

День Святого Николая в Украине отмечают 19 декабря. В этот день традиционно дарят подарки детям. А еще этот день отлично подходит для гаданий на свое будущее, суженого и судьбу.

Какими способами можно узнать свою судьбу на день Святого Николая – читайте ниже.

Гадания на день Святого Николая проводят накануне, в ночь с 18 на 19 декабря. В старину девушки собирались на девичники. Они надевали красивые наряды и гадали на суженого.

Как гадать на Святого Николая

Гадание с сапогом

Вечером девушки выходили на улицу и бросали свой сапог за ворота. Чем дальше он улетел, тем дальше им придется уехать от родительского дома после замужества.

Куда улетел сапог – оттуда стоит и ждать жениха. Если сапог указывал на дом, то еще год ходить в девках.

Гадание с берестой

Берут несколько полосок бересты, пишут на них мужские имена, скручивают и кладут под подушку.

На утро девушка вытаскивала одну такую записку с именем – именно так и будут звать суженого.

Гадание с ветками вишни

Нужно сорвать ветку вишневого дерева и поставить в вазу с водой. И следить за этой веточкой до весны. Если к марту появились цветы – то свадьба будет очень скоро.

Гадание по Луне

Ночью нужно подойти к окну и хорошенько рассмотреть Луну. Направить на нее зеркало так, чтобы видеть свое отражение.

А потом смотреть долго и пристально в зеркало до тех пор, пока не станет в нем несколько лун. Количество этих лун укажет, насколько большой будет ваша семья в будущем.

Гадание на снах

На Святого Николая всегда снятся вещие сны. Если вы хотите что-то определенное увидеть, то загадайте желание перед сном.

Можно позвать суженого-ряженого воды напиться и поставить стакан воды у кровати. Или причесать невесту – положить гребень у кровати.

Гадание на кольцах

Нужно взять кольцо у замужней подруги или родственницы, повесить его на собственном волосе и поднести к стакану с водой.

Если кольцо начнет крутиться и не будет касаться края стакана, то свадьба не за горами.

Если медленно вращается или ударится об стакан, то еще год сидеть в девках.

Ритуал от безбрачия

Нужно сделать чучело коня небольших размеров, из чего угодно. Чучело нужно обвязать красными ленточками и вечером сжигали на улице.

В огонь нужно бросить старые вещи, чеки, прядь волос одинокой женщины, упаковки от лекарств – это помогало избавиться от "венца безбрачия", одиночества и болезней.