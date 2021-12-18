Ворожіння на день Святого Миколая: ці способи допоможуть вам дізнатися свою долю

День Святого Миколая в Україні відзначають 19 грудня. У цей день традиційно дарують подарунки дітям. А ще цей день відмінно підходить для ворожінь на своє майбутнє, судженого і долю.

Якими способами можна дізнатися свою долю на день Святого Миколая – читайте нижче.

Ворожіння на день Святого Миколая проводять напередодні, в ніч з 18 на 19 грудня. За старих часів дівчата збиралися на дівич-вечори. Вони надягали красиві наряди та ворожили на судженого.

Як гадати на Святого Миколая

Ворожіння з чоботом

Увечері дівчата виходили на вулицю і кидали свій чобіт за ворота. Чим далі він полетів, тим далі їм доведеться виїхати від батьківського дому після заміжжя.

Куди полетів чобіт - звідти варто і чекати нареченого. Якщо чобіт вказував на будинок, то ще рік ходити в дівках.

Ворожіння з берести

Беруть кілька смужок берести, пишуть на них чоловічі імена, скручують і кладуть під подушку.

На ранок дівчина витягувала одну таку записку з ім'ям - саме так і зватимуть судженого.

Ворожіння з гілками вишні

Потрібно зірвати гілку вишневого дерева і поставити в вазу з водою. І стежити за цією гілочкою до весни. Якщо до березня з'явилися квіти-то весілля буде дуже скоро.

Ворожіння по Місяцю

Вночі потрібно підійти до вікна і гарненько розглянути місяць. Направити на неї дзеркало так, щоб бачити своє відображення.

А потім дивитися довго і пильно в дзеркало до тих пір, поки не стане в ньому кілька місяців. Кількість цих місяців вкаже, наскільки великою буде ваша сім'я в майбутньому.

Ворожіння на снах

На Святого Миколая завжди сняться віщі сни. Якщо ви хочете щось певне побачити, то загадайте бажання перед сном.

Можна покликати судженого-рядженого води напитися і поставити склянку води біля ліжка. Або причесати наречену - покласти гребінь біля ліжка.

Ворожіння на кільцях

Потрібно взяти кільце у заміжньої подруги або родички, повісити його на власному волосі та піднести до склянки з водою.

Якщо кільце почне крутитися і не буде стосуватися краю склянки, то весілля не за горами.

Якщо повільно обертається або вдариться об склянку, то ще рік сидіти в дівках.

Ритуал від безшлюбності

Потрібно зробити опудало коня невеликих розмірів, з чого завгодно. Опудало потрібно обв'язати червоними стрічками та ввечері спалювали на вулиці.

У вогонь потрібно кинути старі речі, чеки, пасмо волосся самотньої жінки, упаковки від ліків – це допомагало позбутися від "вінця безшлюбності", самотності та хвороб.