Гадания на Андрея: как узнать свою судьбу

День Андрея Первозванного православные отмечают 13 декабря, но в ночь накануне христианского праздника по народным обычаям в Украине девушки гадали на имя суженого и свое будущее. Ворожбу на Андрея наши предки не считали грехом и воспринимали чуть ли не как главная традиция для незамужних девиц в эту дату.

Апостол Андрей был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Его называют Первозванный, так как он первым последовал за Спасителем. Святого считают также первым благовестником Евангелия на землях Украины - он отправился проповедовать в Скрифию в I веке. О путешествии апостола по украинским землям говорится в летописи "Повесть временных лет". На берегу Днепра на холмах, где позже вырос Киев, Андрей предсказал верующим возникновение города: "Видите ли горы эти? На горах этих воссияет благодать Божия, будет город великий и много церквей воздвигнет здесь Бог".

Со времен Киевской Руси-Украины предки очень почитали апостола, и в День Андрея посещали богослужения и молились святому о заступничестве. Очень ждали праздник и незамужние девушки, так как считалось, что гадание в ночь на 13 декабря особо правдивое. Можно было узнать имя своей будущей второй половинки, привлечь удачу и достаток, узнать, что уготовила тебе судьба.

Обычно молодые девушки собирались вместе и устраивали гадания с вечерницами. Спустя многие столетия до нас дошло множество гаданий: на кольцо, на пепел, на солому, на воск, с помощью сапожка, мелких предметов, швейных иголок и не только. Впрочем, в некоторых случаях ворожбу - на сон и на зеркало - проводили наедине с собой, в одиночестве.

В ночь на Андрея 13 декабря гадают на любовь (Фото из открытых источников)

Как гадали на Андрея

Один из способов ворожбы - с чашками.

Их количество должно соответствовать числу участниц. В чашки ложили монеты, хлеб, кольцо, соль и сахар, после чего каждый доставал свое "будущее".

Что символизировали предметы: сахар - к радости; соль - к надвигающейся беде; монетки - к достатку; хлеб - благополучие в семье; кольцо - скорую свадьбу.

При помощи бокала или рюмки с кольцом можно было узнать, сколько будет детей.

Для этого вечером наливали в емкость воду, опускали туда кольцо и выносили на улицу. Через некоторое время, перед сном, рюмку забирали и смотрели результат.

Верили, что сколько бугорков образовалось на замерзшей поверхности - столько будет сыновей, а сколько ямок - столько и дочек.

Чтобы узнать, какая ждет судьба, гадали на тенях.

Для этого ночью в темной комнате поджигали от свечи листок бумаги и наблюдали за "танцем" тени, по форме которой можно было определить будущее.

Какие значения вкладывали в образы тени: если похожа на птицу - к большим переменам; если на кошку - к романтическим отношениям; если на крест - к болезни и испытаниям; если на гору - к одиночеству; если на ворота - к гостям; если на дерево - к богатству и семейному благополучию.

Чтобы узнать имя суженого, брали таз с водой, ореховую скорлупу и огарок свечи, затем записывали имена на листочках бумаги.

В скорлупе крепили свечку, зажигали ее и опускали в середину бадьи, и по краям оставляли записки.

Наблюдая направление "лодочки" можно узнать имя будущего супруга.

Еще можно было гадать на полотенцах на вторую половинку.

Для этого ночью вывешивали за окна белое полотенце и приговаривали "суженый-ряженый, прийди и утрись". После этого ложились спать, а уже утром проверяли - если полотенце влажное, то уже в новом году произойдет встеча с любимым и свадьба.

Считали, что образ любимого можно увидеть во сне в ночь на Андрея.

Для этого брали гребешок или кусочек хлеба и ложили перед сном под подушку, говоря при этом такой заговор: "суженый-ряженый, приди и причеши меня" или же "суженый приходи, накормлю тебя". Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки.