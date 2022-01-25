Гадалка из "Голосу країни" оказалась крестницей популярного певца

Новой участницей 12-го сезона проекта "Голос країни" на 1+1 стала гадалка Елена Чукаленко из Киева. На слепых прослушиваниях 24-летняя девушка смогла развернуть к себе все судейские кресла. Впоследствии оказалось, что крестным отцом девушки является народный артист Украины Виктор Павлик.

Так, Виктор Павлик поздравил Елену на своей странице в Instagram и опубликовал архивные фото.

Отметим, что конкурсантка исполнила на кастинге печню "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной. По словам девушки, она является украинской цыганкой и умеет предсказывать будущее, но перед выступлением не хотела узнавать о результате заранее.

К вокальным данным Чукаленко не остался равнодушным никто из звездных тренеров, но девушка выбрала команду Оли Поляковой.

На снимках, которые опубликовал Виктор Павлик можно увидеть, как артист держит на руках маленькую крестную дочь.

А другой кадр был сделан в день свадьбы Елены Чукаленко. Невеста была в праздничном образе и с короной на голове.

Гадалка из "Голосу країни" оказалась крестницей Виктора Павлика (скрин Instagram-stiries)

Кроме того, судьям вокалистка наворожила успехи в карьере, а Потапу даже намекнула на возможное пополнение в семье.

Сейчас Елена Чукаленко будет бороться за прохождение в прямые эфиры с другими участниками команды.

Гадалка из "Голосу країни" оказалась крестницей Виктора Павлика (скрин Instagram-stiries)