Ворожка з "Голосу країни" виявилася похресницею популярного співака

Новою учасницею 12-го сезону проєкту "Голос країни" на 1+1 стала ворожка Олена Чукаленко із Києва. На сліпих прослуховуваннях 24-річна дівчина змогла розвернути до себе всі суддівські крісла. Згодом виявилося, що хрещеним батьком дівчини є народний артист України Віктор Павлік.

Так, Віктор Павлік привітав Олену на своїй сторінці в Instagram та опублікував архівні фото.

Зазначимо, що конкурсантка виконала на кастингу пісню "Вільна" Тіни Кароль та Юлії Саніної. За словами дівчини, вона є українською циганкою та вміє передбачати майбутнє, але перед виступом не хотіла дізнаватися про результат заздалегідь.

До вокальних даних Чукаленко не залишився байдужим ніхто із зіркових тренерів, але дівчина обрала команду Олі Полякової.

На знімках, які опублікував Віктор Павлік можна побачити, як артист тримає на руках маленьку хрещену доньку.

А інший кадр був зроблений у день весілля Олени Чукаленко. Наречена була у святковому образі та з короною на голові.

Ворожка з "Голосу країни" виявилася похресницею Віктора Павліка (скрін Instagram-stiries)

Окрім того, суддям вокалістка наворожила успіхи в кар'єрі, а Потапу навіть натякнула на можливе поповнення в сім'ї.

Наразі Олена Чукаленко боротиметься за проходження в прямі ефіри з іншими учасниками команди.

Ворожка з "Голосу країни" виявилася похресницею Віктора Павліка (скрін Instagram-stiries)