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Фьюри отправил Уайлдера в нокаут в фантастическом бое: видео победного удара

Автор: Владимир Костырин

Тайсон Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в боксерском поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также пояс журнала The Ring, который состоялся на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Зрелищный бой завершился жестким нокаутом британца в 11-м раунде.

Видео победного удара Фьюри опубликовано в сети.

Сам поединок был весьма зрелищным, и оба соперника успели побывать в нокдауне, причем по два раза: американский боксер в 3-м и 10-м раундах, а британский - в 4-м.

Во второй половине поединка инициатива явно была за Фьюри, и он уверенно вел весь остаток боя вплоть до финала, поставив точку своим нокаутом, после чего рефери остановил поединок.

Оба боксера побывали в нокдаунах по два раза за поединок (фото: twitter.com/BleacherReport)

Таким образом Фьюри отстоял свой титул и добавил к своим чемпионским поясам еще один.

Видео: Тайсон Фьюри отправил Деонтея Уайлдера в нокаут в 11-м раунде в бое в Лос-Анджелесе

Отметим, что соперники встречались на ринге уже в третий раз. Перед этим в декабре 2018 года их противостояние завершилось ничьей - что крайне редко в боксе. Затем в феврале 2020-го Фьюри одержал победу над Уайлдером в 7-м раунде.

Фьюри победил Уайлдера в бою за титул чемпиона мира по версии WBC (фото: twitter.com/BleacherReport)

Напомним, что Энтони Джошуа проведет бой-реванш против Александра Усика после своего поражения.

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Тайсон Фьюри