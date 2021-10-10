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Ф'юрі відправив Вайлдера в нокаут у фантастичному бою: відео переможного удару

Автор: Володимир Костирін

Тайсон Ф'юрі здолав Деонтея Вайлдера в боксерському поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, а також пояс журналу The Ring, який відбувся на рингу T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США). Видовищний бій завершився жорстким нокаутом британця в 11-му раунді.

Відео переможного удару Ф'юрі опубліковано в мережі.

Сам поєдинок був вельми видовищним, і обидва суперники встигли побувати в нокдауні, причому по два рази: американський боксер в 3-му і 10-му раундах, а британський - в 4-му.

У другій половині поєдинку ініціатива явно була за Ф'юрі, і він впевнено вів весь залишок бою аж до фіналу, поставивши крапку своїм нокаутом, після чого рефері зупинив поєдинок.

Обидва боксери побували в нокдаунах по два рази за поєдинок (фото: twitter.com/BleacherReport)

Таким чином Ф'юрі відстояв свій титул і додав до своїх чемпіонських поясів ще один.

Відео: Тайсон Ф'юрі відправив Деонтея Вайлдера в нокаут в 11-му раунді в бою в Лос-Анджелесі

Зазначимо, що суперники зустрічалися на рингу вже втретє. Перед цим у грудні 2018 року їх протистояння завершилося нічиєю - що вкрай рідко в боксі. Потім у лютому 2020-го Ф'юрі здобув перемогу над Вайлдером у 7-му раунді.

Ф'юрі переміг Вайлдера в бою за титул чемпіона світу за версією WBC (фото: twitter.com/BleacherReport)

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа проведе бій-реванш проти Олександра Усика після своєї поразки.

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Тайсон Ф'юрі