Футболка "как у Зеленского": как в мире распространяется тренд на все украинское (фото)

Во всем мире набирает обороты тренд на все украинское. Известные модельные дома представляют коллекцию одежду в желто-голубых оттенках, на сайтах полно футболок с изображением президента Зеленского, а также с медиа-персонами. На пик взлетели и вышиванки, которые теперь стали основой делового стиля и даже стритстайла.
Как в мире распространяется тренд на все украинское – читайте ниже.
Известные модельеры буквально за один месяц успели создать и выпустить коллекции одежды в желто-голубых оттенках. Например, Balenciaga посвятил презентацию своей новой коллекции украинцам, а гостям раздавали футболки в цветах нашего флага.
Украинский бренд стал популярен не только в одежде, а во всем, где можно использовать фото и наклейки – чашки, блокноты, полотенца, носки и даже подушки.
Вот, к примеру, в Чехии, онлайн-магазин текстиля предлагает диванную подушку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. В начале марта такая подушечка стоила 570 крон (около 730 гривен). Вырученные средства обещали отправить на помощь Украине.
Украинские компании, которые отправились после первого шока и снова начали работу, не отстают – в сети можно найти очень много футболок, чашек, кепок, подушек, наклеек, плакатов и даже носков.
Кстати, большинство украинских производителей, на вырученные от продажи средства помогает армии.
Напомним, ранее мы писали о том, кого сейчас ищут работодатели и кому готовы платить высокие зарплаты.
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