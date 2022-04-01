Футболка "як у Зеленського": як у світі поширюється тренд на все українське (фото)

У всьому світі набирає обертів тренд на все українське. Відомі модельні будинки представляють колекцію одяг в жовто-блакитних відтінках, на сайтах повно футболок із зображенням президента Зеленського, а також з медіаперсонами. На пік злетіли й вишиванки, які тепер стали основою ділового стилю і навіть стрітстайлу.
Як у світі поширюється тренд на все українське – читайте нижче.
Відомі модельєри буквально за один місяць встигли створити та випустити колекції одягу в жовто-блакитних відтінках. Наприклад, Balenciaga присвятив презентацію своєї нової колекції українцям, а гостям роздавали футболки в кольорах нашого прапора.
Український бренд став популярний не тільки в одязі, а у всьому, де можна використовувати фото і наклейки – чашки, блокноти, рушники, шкарпетки й навіть подушки.
Ось, наприклад, в Чехії, онлайн-магазин текстилю пропонує диванну подушку із зображенням президента України Володимира Зеленського. На початку березня така подушечка коштувала 570 крон (близько 730 гривень). Виручені кошти обіцяли відправити на допомогу Україні.
Українські компанії, які прийшли до тями після першого шоку і знову почали роботу, не відстають – в мережі можна знайти дуже багато футболок, чашок, кепок, подушок, наклейок, плакатів і навіть шкарпеток.
До речі, більшість українських виробників, на виручені від продажу кошти допомагає армії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого зараз шукають роботодавці та кому готові платити високі зарплати.
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