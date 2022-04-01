Футболка "як у Зеленського": як у світі поширюється тренд на все українське (фото)

Відомі модельєри буквально за один місяць встигли створити та випустити колекції одягу в жовто-блакитних відтінках. Наприклад, Balenciaga присвятив презентацію своєї нової колекції українцям, а гостям роздавали футболки в кольорах нашого прапора.

З'явився одяг в синьо-жовтих відтінках і в модному будинку Lanvin.

Швейцарський бренд верхнього одягу Vetements представив своїм клієнтам нову колекцію одягу, де є патріотична куртка в кольорах національного прапора України. А на грудях - тризуб.

Ще один патріотичний тренд на підтримку України - клітинка в синьо-жовтому варіанті. Такий варіант запропонували дизайнери в Шотландії. З тканини з синьо-жовтим принтом пропонують шити спідниці, костюми, блузки, сорочки та багато іншого.

Не відстають і українські дизайнери. Наприклад, Жан Грицфельдт в Берліні провів показ своєї колекції, яку присвятив рідній країні.

І знову на пік моди вийшли вишиванки. Їх стали носити у всіх містах світу, з повсякденним одягом, під ділові костюми та навіть як елемент стрітстайлу.

Український бренд став популярний не тільки в одязі, а у всьому, де можна використовувати фото і наклейки – чашки, блокноти, рушники, шкарпетки й навіть подушки.

Ось, наприклад, в Чехії, онлайн-магазин текстилю пропонує диванну подушку із зображенням президента України Володимира Зеленського. На початку березня така подушечка коштувала 570 крон (близько 730 гривень). Виручені кошти обіцяли відправити на допомогу Україні.

Українські виробники, до речі, пішли ще далі - в мережі можна купити подушечки з Арестовичем і Кімом.

Українські компанії, які прийшли до тями після першого шоку і знову почали роботу, не відстають – в мережі можна знайти дуже багато футболок, чашок, кепок, подушок, наклейок, плакатів і навіть шкарпеток.

Ще один популярний напрямок-футболка, як у Зеленського. Насправді - це футболка ЗСУ, фірмова. Але таку навіть продають на Amazon та інших іноземних майданчиках. Оскільки президент України всі ці дні з'являється на публіці саме в такій футболці.

Варто відзначити, що за 37 днів в Україні з'явилося чимало крилатих фраз - про направлення російського корабля, знаменита цитата "Добрий вечір! Ми з України!", No Mercy і багато інших. І футболки з такими написами - на піку моди.

До речі, більшість українських виробників, на виручені від продажу кошти допомагає армії.