Футболіст Зінченко героїчно заступився за фаната перед поліцією після матчу з Ісландією (відео)

Що сталося після матчу "Україна - Ісландія"

Після завершення історичного матчу між збірними України та Ісландії, в якому синьо-жовті перемогли із рахунком 2:1 (вийшовши на Євро-2024), на поле до футболістів почали прориватися найбільш сміливі та натхненні вболівальники.

Незабаром після завершення трансляції у соціальних мережах почали публікувати відеофрагменти, на яких видно, як українець Зінченко спершу вітається й фотографується із фанами-щасливчиками.

Проте вже за мить після цього одного з хлопців починає досить "жорстко" виводити з поля представник охорони спортивного заходу у польському Вроцлаві.

Як відреагував Зінченко

На опублікованих у мережі відео можна побачити, що спершу Зінченко кинув хлопцеві, з яким щойно фотографувався, пару слів і продовжив рухатися вздовж поля.

Однак вже за кілька секунд футболіст звернув увагу на те, що хлопця "передали з рук на руки" й виводять за межі поля майже силоміць.

Тоді Зінченко підійшов до охоронця та спробував йому щось пояснити. Ймовірно йшлося про прохання відпустити волелюбного фаната.

Примітно, що спортсмен навіть намагався "фізично" підтримати вболівальника, притримуючи їх із правоохоронцем за руки, однак всі його спроби завершились нічим.

Зінченко змушений був повернутися до товаришів по команді, тоді як фаната повели далі - на вихід зі стадіону.