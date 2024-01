Зінченко емоційно полаявся з одноклубником через гол: Артета задоволений обома

Іспанський фахівець після перемоги над "Ноттінгем Форест" (2:1) змушений був прокоментував конфлікт своїх підопічних. Керманич "канонірів" знайшов позитив у тривожному інциденті.

"Вони "напхали" один одному через невдоволення пропущеним голом. Я повинен заохочувати такі дії, але просувати це правильно та в дусі поваги. Іноді після гри емоції беруть гору, але мені до вподоби, що гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості", – розповів Артета.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



