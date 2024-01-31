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Зінченко емоційно полаявся з одноклубником через гол: Артета задоволений обома

Ноттінгем, Середа 31 січня 2024 12:47
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Зінченко емоційно полаявся з одноклубником через гол: Артета задоволений обома Фото: Олександр Зінченко висловив претензії партнеру по команді (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета не робить трагедії зі словесної суперечки між оборонцями команди – Олександром Зінченком і Беном Вайтом.

Про це заявив журналіст Коннор Хамм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter репортера.

Іспанський фахівець після перемоги над "Ноттінгем Форест" (2:1) змушений був прокоментував конфлікт своїх підопічних. Керманич "канонірів" знайшов позитив у тривожному інциденті.

"Вони "напхали" один одному через невдоволення пропущеним голом. Я повинен заохочувати такі дії, але просувати це правильно та в дусі поваги. Іноді після гри емоції беруть гору, але мені до вподоби, що гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості", – розповів Артета.

Вайт і Зінченко посперечалися за мотивами пропущеного на 89-й хвилині м'яча. Англієць вважав, що одноклубник завинив у взятті воріт. Українець натомість емоційно висловив свою незгоду. Згодом тренер поспілкувався і заспокоїв Зінченка.

Український універсал вийшов у старті лондонців. На полі він провів 90 хвилин і віддав асист на Жезуса. У доданий арбітром час Зінченка замінив поляк Якуб Ківьор. "Каноніри" набрали 46 очок і трохи скоротили відставання від "Ліверпуля" (48 пунктів).

До слова, співак Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 1.

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