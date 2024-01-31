Зінченко емоційно полаявся з одноклубником через гол: Артета задоволений обома

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета не робить трагедії зі словесної суперечки між оборонцями команди – Олександром Зінченком і Беном Вайтом.

Про це заявив журналіст Коннор Хамм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter репортера .

Іспанський фахівець після перемоги над "Ноттінгем Форест" (2:1) змушений був прокоментував конфлікт своїх підопічних. Керманич "канонірів" знайшов позитив у тривожному інциденті.

"Вони "напхали" один одному через невдоволення пропущеним голом. Я повинен заохочувати такі дії, але просувати це правильно та в дусі поваги. Іноді після гри емоції беруть гору, але мені до вподоби, що гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості", – розповів Артета.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



@laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 30, 2024

Вайт і Зінченко посперечалися за мотивами пропущеного на 89-й хвилині м'яча. Англієць вважав, що одноклубник завинив у взятті воріт. Українець натомість емоційно висловив свою незгоду. Згодом тренер поспілкувався і заспокоїв Зінченка.

Український універсал вийшов у старті лондонців. На полі він провів 90 хвилин і віддав асист на Жезуса. У доданий арбітром час Зінченка замінив поляк Якуб Ківьор. "Каноніри" набрали 46 очок і трохи скоротили відставання від "Ліверпуля" (48 пунктів).