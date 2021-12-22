Футболист сборной Украины на Мальдивах исполнил свою детскую мечту

Сергей Кривцов, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины, отправился в отпуск со своей семьей в теплые края. Спортсмен выбрал для отдыха Мальдивы, где исполнил свою детскую мечту - съел арбуз зимой.

"Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт. В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой", - написал он.

Кроме того, футболист опубликовал фотографию, на которой он сидит на пляже и наслаждается лучами теплого солнца. При этом в руках он держит тарелку с йогуртом, круассаном и кусочками арбуза.

Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах (фото: instagram.com/kriva4)

Пользователи сети прокомментировали его снимок.