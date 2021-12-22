Футболист сборной Украины на Мальдивах исполнил свою детскую мечту
Сергей Кривцов, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины, отправился в отпуск со своей семьей в теплые края. Спортсмен выбрал для отдыха Мальдивы, где исполнил свою детскую мечту - съел арбуз зимой.
Об этом Кривцов рассказал в Instagram.
"Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт. В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой", - написал он.
Кроме того, футболист опубликовал фотографию, на которой он сидит на пляже и наслаждается лучами теплого солнца. При этом в руках он держит тарелку с йогуртом, круассаном и кусочками арбуза.
Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах (фото: instagram.com/kriva4)
Пользователи сети прокомментировали его снимок.
- А ты нормально так, в одной цветовой гамме с арбузом;
- Ну что сказать, мечты сбываются получается;
- Единственный из банды, кто не прячется от солнца;
Напомним, мы писали о том, что бразильский футболист Тайсон вернется в Украину, чтобы стать игроком харьковского "Металлиста" - этот клуб в следующем году имеет все шансы повысится в классе и снова выступать в Премьер-лиге.
Ранее известный украинский футболист Роман Максимюк в интервью признался, что сейчас работает грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. При этом у него есть тренерская лицензия, и он мечтает вернуться в футбол.