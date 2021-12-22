Футболіст збірної України на Мальдівах здійснив свою дитячу мрію

Сергій Кривцов, захисник донецького "Шахтаря" і збірної України, відправився у відпустку зі своєю сім'єю в теплі краї. Спортсмен вибрав для відпочинку Мальдіви, де здійснив свою дитячу мрію - з'їв кавун взимку.

Про це Кривцов розповів в Instagram .

"Не люблю важкі сніданки, зазвичай це йогурт і якийсь фрукт. У дитинстві завжди мріяв з'їсти кавун взимку", - написав він.

Крім того, футболіст опублікував фотографію, на якій він сидить на пляжі і насолоджується променями теплого сонця. При цьому в руках він тримає тарілку з йогуртом, круасаном і шматочками кавуна.

Сергій Кривцов відпочиває на Мальдівах (фото: instagram.com/kriva4)

Користувачі мережі прокоментували його знімок.