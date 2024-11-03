Футболіст Пятов підтвердив розлучення з дружиною, яка народила йому чотирьох дітей

40-річний футболіст Андрій Пятов, якого називають легендою збірної України, підтвердив розлучення з дружиною Юлією. Екс-воротар донецького "Шахтаря" зазначив, що у цьому винен він.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Пятов розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Так, це правда! Ми розлучаємося. Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу", - зізнався Пятов.
"Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися один в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли ми, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого", - додав він.
За словами футболіста, він дуже вдячний і буде дякувати завжди, адже пізнав радість батьківства, пишається дітьми, жив у безумовній любові. Але сталося те, що вже неможливо виправити.
Пятов та його дружина (фото: instagram.com/piat30)
"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, вибачала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", - визнав Пятов.
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"Ми створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне - це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи - я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі", - також заявив він.
Пятов з дружиною (фото: instagram.com/piat30)
Футболіст додав, що нині йому потрібно зібратися з думками та набратися сил. Він хоче більше розповість про причину розлучення, аби інші не повторювали його помилки. Втім, на це йому потрібно наважитися.
Андрій та Юлія прожили у шлюбі понад 19 років. Обраниця футболіста народила від нього чотирьох дітей. Пятови виховують трьох доньок Дарію, Мілану та Майю, а ще сина Лева.
Діти та дружина Пятова (фото: instagram.com/piatova)
Раніше пара не розповідала про проблеми у стосунках. На початку повномасштабної війни РФ проти України дружина Пятова разом з дітьми виїжджала за кордон. І тоді подружжя ділилося секретами збереження стосунків на відстані.
Але днями стало відомо, що дружина Пятова подала на розлучення. В матеріалах справи зазначалося, що пара має вирішити питання розриву стосунків та аліментів.
До слова, раніше ми називали найгучніші зіркові розлучення під час війни.
Окрім цього, нещодавно переможниця "Холостяка" вперше зізналася, чому розійшлася з Чмерковським.