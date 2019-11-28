Фуражка, юбка, каблуки: в Украине женщин-военных оденут в новую форму

В Украине изменили гардероб для женщин-военных (Коллаж РБК-Украина)

Минобороны представило новую форму для женщин-военных

В Украине Министерство обороны полностью изменило гардероб для женщин-военных. Теперь у военнослужащих прекрасного пола появились пальто овер-сайз, новые фуражки и ботинки на небольшом каблуке. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Новая одежда будет внедрена уже в следующем году, а пока некоторым из военных предоставилась возможность протестировать одежду на себе.

Повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения начали разрабатывать с 2018 года. Во время ее разработки, отмечают, изучали опыт стран-членов НАТО. Смотрели, как там одеваются женщины и думали, что полезного можно извлечь и для нашей страны.

Модифицировали в гардеробе галстук, который, к слову, нравился женщинам. Появилась стильная фуражка, джемпер, пальто овер-сайз, которое сделано по принципу шинели и ботиночки на невысоком каблуке.

"Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще шагать, а для этого надо иметь удобную обувь", - рассказала женщина-военная, которая тестировала обувь.

В Украине женщинам-военным поменяли гардероб (ТСН)

Новая форма женщинам пришлась по душе. Они считают, что она улучшает настроение.

"У нас в армии гендерное равенство, но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, улучшается настроение", - рассказала военная Инна.