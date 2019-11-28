Кашкет, спідниця, підбори: в Україні жінок-військових одягнуть в нову форму

В Україні змінили гардероб для жінок-військових (Колаж РБК-Україна)

Міноборони представило нову форму для жінок-військових

В Україні Міністерство оборони повністю змінило гардероб для жінок-військових. Тепер у військовослужбовців прекрасної статі з'явилися пальто овер-сайз, нові кашкети і туфлі на невеликому каблуці. Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Новий одяг буде впроваджений вже в наступному році, а поки деяким з військових випала можливість протестувати одяг на собі.

Повсякденну жіночу форму в управлінні матеріального забезпечення почали розробляти з 2018 року. Під час її розробки, відзначають, вивчали досвід країн-членів НАТО. Дивилися, як там одягаються жінки і думали, що корисного можна отримати і для нашої країни.

Модифікували в гардеробі краватку, яка, до речі, подобалася жінкам. З'явився стильний кашкет, джемпер, пальто овер-сайз, яке зроблене за принципом шинелі й черевички на невисокому каблуці.

"Каблук досить стандартний, хороший. Ми ж повинні ще крокувати, а для цього треба мати зручне взуття", - розповіла жінка-військова, яка тестувала взуття.

В Україні жінкам-військовим поміняли гардероб (ТСН)

Нова форма жінкам припала до душі. Вони вважають, що вона покращує настрій.

"У нас в армії гендерна рівність, але коли одягаєш форму одягу такого типу, як от кашкет, спідниця, підбори, поліпшується настрій", - розповіла військова Інна.