Не фрукты и овощи. Эти 5 продуктов повысят ваш иммунитет зимой

Зима - сезон свитеров, снежинок и простуд. Ни для кого не секрет, что холодная погода приносит с собой множество чиханий и болезней, но есть несколько малоизвестных продуктов питания, которые могут помочь вам пережить сезон без простуды или гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.

Какие продукты повысят иммунитет зимой

Все мы знаем, как важны витамины А и С, Д и цинк. Но они содержатся не только в овощах и фруктах.

Говядина

Порция говядины обеспечивает более 100 % необходимой дневной нормы цинка. Однако, если вы не мясоед, некоторые хорошие веганские и вегетарианские источники питательных веществ включают чечевицу (23% дневной нормы), устрицы (76% дневной нормы) и тофу (36% дневной нормы).

Цинк действует как кофактор или помощник во многих химических реакциях, которые укрепляют нашу иммунную систему.

Тунец

Тунец в баночках на самом деле является довольно хорошими источниками витамина D (10% дневной нормы) с небольшим количеством цинка (4% дневной нормы). Помните, тунец - отличный способ получить множество мощных питательных веществ для повышения иммунной функции.

Семечки подсолнуха

Семена подсолнечника являются отличным источником цинка (13% дневной нормы) и витамина Е (66% дневной нормы), и их можно легко добавлять в овес, йогуртовые парфе или салаты для дополнительной дозы иммунной поддержки.

Молоко

Старый добрый стакан коровьего молока на самом деле содержит много ингредиентов, поддерживающих иммунитет. Оно богато витамином D (32% дневной нормы), в нем содержится 25 % дневной нормы витамина А и 16% дневной нормы цинка, а это означает, что молоко полезно не только для здоровья костей.

Альтернативы молоку, такие как миндальное или овсяное молоко, также могут быть обогащены этими витаминами, но чтобы быть уверенным, проверьте этикетку.

Йогурт

Ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб или квашеная капуста, содержат пробиотики, которые помогают повысить иммунную функцию. Однако йогурт является удобным и распространенным источником пробиотиков, а также витамина А (7% дневной нормы) и цинка (13% дневной нормы). Речь идет о простом йогурте, без добавок и сахара.