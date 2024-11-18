Фрукт вічної молодості. Чому з холодами треба їсти фейхоа?

Фейхоа - це не лише смачний фрукт, а й природний вітамінний комплекс, який допомагає захистити організм у холодну пору. Додайте цей "фрукт вічної молодості" до свого меню, щоб підтримати імунітет і залишатися здоровими!
Чому цей плід такий корисний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
З настанням холодів організм потребує додаткового захисту від застуд і зміцнення імунітету. Один із найкорисніших сезонних продуктів для цього - фейхоа, фрукт, який називають "вічною молодістю".
Фейхоа багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які забезпечують комплексну підтримку здоров’я:
Зміцнює імунітет
Фрукт містить вітамін С, який допомагає організму боротися з вірусами та інфекціями.
Джерело йоду
Унікальна особливість фейхоа - високий вміст йоду, що підтримує роботу щитоподібної залози та нормалізує обмін речовин. В цьому фрукті йоду більше, ніж у морепродуктах!
Антиоксидантна дія
Поліфеноли й ефірні олії у складі фейхоа захищають клітини від старіння, підтримуючи молодість шкіри та організму.
Покращує травлення
Завдяки клітковині фрукт сприяє нормалізації роботи кишківника.
Фейхоа можна їсти свіжим або додавати до страв:
Людям із надлишком йоду або хронічними захворюваннями щитоподібної залози перед споживанням фейхоа варто проконсультуватися з лікарем.
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У матеріалі були використані джерела - Eat this, not That, Nutrients, Healthline.