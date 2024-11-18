Фрукт вічної молодості. Чому з холодами треба їсти фейхоа?

Унікальні властивості фейхоа

З настанням холодів організм потребує додаткового захисту від застуд і зміцнення імунітету. Один із найкорисніших сезонних продуктів для цього - фейхоа, фрукт, який називають "вічною молодістю".

Фейхоа багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які забезпечують комплексну підтримку здоров’я:

Зміцнює імунітет

Фрукт містить вітамін С, який допомагає організму боротися з вірусами та інфекціями.

Джерело йоду

Унікальна особливість фейхоа - високий вміст йоду, що підтримує роботу щитоподібної залози та нормалізує обмін речовин. В цьому фрукті йоду більше, ніж у морепродуктах!

Антиоксидантна дія

Поліфеноли й ефірні олії у складі фейхоа захищають клітини від старіння, підтримуючи молодість шкіри та організму.

Покращує травлення

Завдяки клітковині фрукт сприяє нормалізації роботи кишківника.

Як правильно вживати фейхоа?

Фейхоа можна їсти свіжим або додавати до страв:

Свіжим - просто розрізати навпіл і їсти ложкою.

- просто розрізати навпіл і їсти ложкою. У вигляді смузі - змішати з бананом чи яблуком.

- змішати з бананом чи яблуком. У вареннях чи джемах - корисно і смачно в холодну пору року.

Хто повинен обережно вживати фейхоа?

Людям із надлишком йоду або хронічними захворюваннями щитоподібної залози перед споживанням фейхоа варто проконсультуватися з лікарем.