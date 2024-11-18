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Фрукт вечной молодости. Почему с холодами нужно есть фейхоа?

Фото: Чем полезно фейхоа (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Фейхоа - это не только вкусный фрукт, но и природный витаминный комплекс, который помогает защитить организм в холодное время. Добавьте этот "фрукт вечной молодости" к своему меню, чтобы поддержать иммунитет и оставаться здоровыми!

Почему этот плод так полезен - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Уникальные свойства фейхоа

С наступлением холодов организм нуждается в дополнительной защите от простуд и укреплении иммунитета. Один из самых полезных сезонных продуктов для этого - фейхоа, фрукт, который называют "вечной молодостью".

Фейхоа богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые обеспечивают комплексную поддержку здоровья:

Укрепляет иммунитет

Фрукт содержит витамин С, помогающий организму бороться с вирусами и инфекциями.

Источник йода

Уникальная особенность фейхоа - высокое содержание йода, что поддерживает работу щитовидной железы и нормализует обмен веществ. В этом фрукте йода больше, чем в морепродуктах!

Антиоксидантное действие

Полифенолы и эфирные масла в составе фейхоа защищают клетки от старения, поддерживая молодость кожи и организма.

Улучшает пищеварение

Благодаря клетчатке фрукт способствует нормализации работы кишечника.

Как правильно употреблять фейхоа?

Фейхоа можно есть свежим или добавлять в блюда:

  • Свежим - просто разрезать пополам и есть ложкой.
  • В виде смузи - смешать с бананом или яблоком.
  • В вареньях или джемах - полезно и вкусно в холодное время года.

Кто должен осторожно употреблять фейхоа?

Людям с избытком йода или хроническими заболеваниями щитовидки перед потреблением фейхоа следует проконсультироваться с врачом.

 

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В материале были использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Healthline.

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