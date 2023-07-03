Фрукт-гібрид: на українському ринку незвичайна ягода стала дуже популярною

В Україні зараз активний сезон черешні, і на ринках її стало дуже багато. Разом зі звичними сортами цієї ягоди з'явився зовсім новий – гібрид черешні та вишні, який назвали черевишнею.

Що це за фрукт-гібрид, чим він корисний і чому він став дуже популярним в Україні – читайте нижче.

Що таке черевишня

Вперше гібрид вишні та черешні був виведений у Великій Британії ще у 17 столітті. Новий фрукт отримав назву May Duk (Майський герцог). Поширюватися цей гібрид почав лише у середині 20-го століття завдяки селекціонерам на пострадянському просторі.

Але тренд не прижився за часів СРСР і, по суті, цей вид залишився тільки в колекціях розсадників. При цьому назву скоротили до короткого – Дюк.

А зараз садівники знову згадали про незвичайну ягоду, і вона знову почала завойовувати ринки.

За словами професіоналів, зовні дерево схоже на звичайну вишню, але висота трохи нижча, крона гіллястіша, а листя більше.

Смакові якості плодів теж більше схожі на вишню, але при цьому розмір ягід та їх насолода – схожі на черешню. І ці якості роблять смак черевишні привабливішим, ніж звичні сорти вишні чи черешні. Всі корисні якості вишні та черешні поєднуються у цих плодах, що робить ягоди ще й дуже корисними.

Плодоносити дерева починають на третій рік після посадки й кожне дерево може дати до 10 кг за сезон. Прожити таке дерево може 100 років. Вони стійкіші до морозів, ніж черешня, а плоди дозрівають швидше, і вони великі - до 20 г ягоди.

До речі, в Україні зараз є вже кілька видів черевишні – Чорний Принц, Гірлянда, Дюк, Шпанка, Спартанка, Фесанна, Нічка та інші. Ціна одного саджанця в середньому – від 220 гривень.

Фото: Черевишня в Україні стає популярною

Користь черевишні

Плоди на 80% складаються з води, ще 10% сахаридів та 10% вуглеводів. Але при цьому в ягодах багато вітамінів та корисних речовин:

саліцилова кислота

пектин

вітамін А

вітаміни групи B

кальцій

калій

магній

кремній

залізо

натрій

сірка

Енергетична цінність на 100 г продукту – 52 калорії. У плодах є антоціани, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Черевишня стала в Україні дуже популярною

В Україні популярність цієї ягоди почала набирати обертів останні кілька років. По-перше, багато садівників почали садити більше фруктових дерев.

По-друге, українцям до смаку ягода – черевишня така ж м'ясиста, як вишня, але солодка як черешня.

Є ще одна причина – у країні відчувається нестача саме якісної української черешні. Дуже багато черешні до війни привозили з Мелітополя, який зараз перебуває в окупації. А крім військової агресії РФ, є ще один фактор, який заважає гарному врожаю черешні – це несприятливі погодні умови навесні.

Вартість 1 кг черевишні в Україні зараз становить від 115 до 140 гривень, залежно від регіону. На оптових ринках можна знайти ягоди за 75-90 гривень за кілограм.

За прогнозами експертів, ціни на черешню, черевишню, абрикоси почнуть опускатися ближче до середини липня - на ринку поменшає імпорту і з'явиться вітчизняна продукція - з Миколаївської, Чернівецької, Закарпатської областей. Очікується зниження ціни на 15-20%.