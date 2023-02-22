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Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення 2023"

Юлія Саніна - ведуча "Євробачення 2023" (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Юлія Гаюк

Організатори конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі оголосили, що однією з ведучих шоу стане українська співачка Юлія Саніна. Вона проведе два півфінали та грандфінал.

Про це повідомляють на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Що відомо

Фронтвумен українського рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих на "Євробаченні 2023" у Ліверпулі. Під час Національного відбору на конкурс вона була в складі журі.

Компанію співачці на сцені у Великій Британії складуть телеведучий і коментатор "Євробачення" Грем Нортон, англійська акторка та співачка Ганна Веддінгем та співачка Аліша Діксон.

Незмінним коментатором конкурсу в Україні залишається ведучий Тімур Мірошниченко. Цього року він буде кореспондентом конкурсу у Ліверпулі.

Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Це означає, що Тімур з'являтиметься упродовж усіх шоу, а також коментуватиме його в прямому ефірі з коментаторського боксу України на Liverpool Arena.

А разом із ведучим Семом Квеком Тімур Мірошниченко вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Що відомо про Євробачення 2023

Захід буде проведено в Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".

Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - кілька готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона. Арена знаходиться у колишньому доку на березі річки Мерсі.

31 січня відбудеться пряма трансляція передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023.

На 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".

Раніше ми розповідали, кого букмекери вважають головним претендентом на перемогу.

Читайте також, як росіянка пробралася до участі в конкурсі попри заборону.

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ЄвробаченняЛиверпульЮлия Санина